У Києві почали цвісти магнолії: де їх можна побачити (фото)
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Поспішайте побачити цвітіння цих прекрасних рослин
У Києві у ботанічному саду імені Фоміна розпочався сезон цвітіння магнолій. Саме тут зібрана одна з найбільших колекцій цих напрочуд прекрасних дерев.
Пік цвітіння магнолій, які стали однією з весняних візитівок міста, настане в середині-кінці квітня. Незважаючи на це, фотографіями перших квітучих дерев у ботсаду вже почали ділитися у соцмережах.
Так, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна у Києві вже розпочався сезон цвітіння магнолій. Тут зібрано величезну колекцію магнолій — близько 65 видів. Завдяки цьому період цвітіння магнолій у ботсаду Фоміна досить тривалий – близько місяця.
У піковий період – у другій декаді квітня – ботсад Фоміна взагалі нагадує локацію з казки, де схили та зелені галявини потопають у біло-рожевому тумані.
Усього тут зростають десятки дерев магнолії, а у світі налічується близько 240 видів рослин сімейства магнолієвих.
Подивитися, як цвітуть магнолії в ботсаду Фоміна можна безкоштовно — вхід на територію вільний.
Адреса Ботанічного саду імені О. В. Фоміна: вулиця С. Петлюри, 1
Телефон: +380 44 239 3190.
За інформацією КП "Київзеленбуд" магнолії можна побачити не лише у Ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).
Ці дерева з легкістю можна знайти в парках і скверах по всьому Києву.
Полюбувати магноліями у Києві можна на наступних локаціях:
Шевченківський район:
- Пейзажна алея
- Парк імені Тараса Шевченка
- Сирецький Парк
Подільський район:
- площа Щекавицька
Оболонський район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Шухевича
- парк "Кіото"
Дарницький район:
- Парк партизанської слави
- парк Воїнів-Інтернаціоналістів
- сквер на вул. Вербицького, 12
Дніпровський район:
- Парк "Перемога"
- сквер на вул. Івана Миколайчука
- бульвар Амвросія Бучми
- сквер на вул. Шумського, 3
Солом’янський район:
- парк "Втішний"
- парк "Орлятко"
Голосіївський район:
- Голосіївський парк ім. М. Рильського
Цікаво, що магнолія — рід квіткових рослин сімейства магнолієвих, що налічує близько 240 видів. Кожен з них має унікальні та неповторні квіти.
Рід назвав Шарль Плюм’є на честь французького ботаніка П’єра Маньоля у 1703 році. Спочатку в нашій мові використовувалася назва "Маньолія", яка потім трансформувалася у сучасне звучання — "магнолія".
Кожна магнолія має унікальний вигляд і неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором та розташуванням на гілках.
Фото у матеріалі: Телеканал "Київ 24"
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