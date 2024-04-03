У Києві почали цвісти магнолії: де їх можна побачити (фото)

Поспішайте побачити цвітіння цих прекрасних рослин

У Києві у ботанічному саду імені Фоміна розпочався сезон цвітіння магнолій. Саме тут зібрана одна з найбільших колекцій цих напрочуд прекрасних дерев.

Пік цвітіння магнолій, які стали однією з весняних візитівок міста, настане в середині-кінці квітня. Незважаючи на це, фотографіями перших квітучих дерев у ботсаду вже почали ділитися у соцмережах.

Так, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна у Києві вже розпочався сезон цвітіння магнолій. Тут зібрано величезну колекцію магнолій — близько 65 видів. Завдяки цьому період цвітіння магнолій у ботсаду Фоміна досить тривалий – близько місяця.

У ботсаду Фоміна розцвіли перші магнолії

У ботсаду Фоміна розцвіли перші магнолії

У піковий період – у другій декаді квітня – ботсад Фоміна взагалі нагадує локацію з казки, де схили та зелені галявини потопають у біло-рожевому тумані.

Усього тут зростають десятки дерев магнолії, а у світі налічується близько 240 видів рослин сімейства магнолієвих.

У ботсаду Фоміна розцвіли перші магнолії

У ботсаду Фоміна розцвіли перші магнолії

Подивитися, як цвітуть магнолії в ботсаду Фоміна можна безкоштовно — вхід на територію вільний.

Адреса Ботанічного саду імені О. В. Фоміна: вулиця С. Петлюри, 1

Телефон: +380 44 239 3190.

Магнолії цвітуть у ботсаду імені Фоміна.

За інформацією КП "Київзеленбуд" магнолії можна побачити не лише у Ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).

Ці дерева з легкістю можна знайти в парках і скверах по всьому Києву.

Полюбувати магноліями у Києві можна на наступних локаціях:

Шевченківський район:

Пейзажна алея

Парк імені Тараса Шевченка

Сирецький Парк

Подільський район:

площа Щекавицька

Оболонський район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Шухевича

парк "Кіото"

Дарницький район:

Парк партизанської слави

парк Воїнів-Інтернаціоналістів

сквер на вул. Вербицького, 12

Дніпровський район:

Парк "Перемога"

сквер на вул. Івана Миколайчука

бульвар Амвросія Бучми

сквер на вул. Шумського, 3

Солом’янський район:

парк "Втішний"

парк "Орлятко"

Голосіївський район:

Голосіївський парк ім. М. Рильського

Магнолії активно цвітуть лише 14 днів.

Цікаво, що магнолія — рід квіткових рослин сімейства магнолієвих, що налічує близько 240 видів. Кожен з них має унікальні та неповторні квіти.

Рід назвав Шарль Плюм’є на честь французького ботаніка П’єра Маньоля у 1703 році. Спочатку в нашій мові використовувалася назва "Маньолія", яка потім трансформувалася у сучасне звучання — "магнолія".

Кожна магнолія має унікальний вигляд і неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором та розташуванням на гілках.

Фото у матеріалі: Телеканал "Київ 24"

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