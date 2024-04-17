Їздять Києвом на величезній швидкості, порушують та лякають пішоходів: як у столиці проходять нелегальні перегони (відео)

Максимально дозволена швидкість руху Києвом — 80 км/год

У Києві власники елітних авто влаштовують вечорами нелегальні заїзди — вони мчать по жвавих дорогах на величезній швидкості і грають "у шашки" на магістралях. Свої заїзди вони знімають на відео та регулярно публікують у соцмережах.

Цікаво, що на деяких автомобілях навіть не приховані номерні знаки, що говорить про повну безкарність "стрітрейсерів" та бездіяльність столичних поліцейських. Також у своїх відео "гонщики" вихваляються дорогим тюнінгом своїх машин і закликають підписників "менять что-то в башке", щоб і в них було таке яскраве життя.

Так, у соцмережах почали активно публікувати відео з нелегальних перегонів — "шашок по Києву", які проходять на вулицях столиці. У заїздах беруть участь різні автомобілі преміум-сегменту.

Серед машин, які брали участь в останніх незаконних перегонах і мчали містом на величезній швидкості, можна помітити Mercedes-Benz Klasa E 63, BMW M5 (F90), Mercedes-Benz C 63 та Mercedes-Benz GLE-класу.

Збираються "стрітрейсери" біля однієї з київських заправок мережі SOCAR. Потім вони виїжджають на вулиці столиці та починають заїзд на величезній швидкості. Вони грають у "шашки" на жвавій дорозі неодноразово порушуючи при цьому ПДР, лякаючи ревом моторів пішоходів та перевищуючи швидкість.

Важливо розуміти, що подібні заїзди можуть коштувати життя як пішоходам, так і учасникам дорожнього руху, адже "стрітрейсери" їдуть на величезних швидкостях. Після заїздів у них димляться гальмівні колодки і залишається "лиса" гума.

Такі перегони є незаконними і не повинні проводитися в межах міста!

Цікаво, що на деяких авто автори відео навіть не закривають номерних знаків, що говорить про повну безкарність "гонщиків".

Хлопці явно не бояться, що їм випишуть штраф за перевищення швидкості в межах міста та порушення ПДД.

Автором контенту є хлопець під ніком "SOCAROVSKIY", який активно розвиває свої соцмережі, де й публікує відео незаконних перегонів.

На однойменному Ютуб-каналі "SOCAROVSKIY" також можна побачити цікавий напис: "Хлопці, це все в розважальних цілях, не забуваємо що ми можемо так "розважати вас" дякую нашим хлопцям, які зараз за нас воюють. P.s. у планах відкривати збір на допомогу нашим воїнам та підтримку ЗСУ".

Після гонок до компанії приєдналися ще чотири автомобілі, водії яких почали "дрифтувати" на площі та показувати свої навички водіння. Після "покатушок" на асфальті залишилися чорні сліди від шин.

Варто зазначити, що за кермом дорогих авто знаходилися молоді хлопці, які радили своїм глядачам "менять что-то в башке", щоб у них також були такі авто та "красиве" життя.

Автор каналу "SOCAROVSKIY" вже обіцяє підписникам ще більше "яскравого контенту", просить насипати йому "реакцій" і вже анонсує проведення нового заїзду.

Будемо сподіватися, що столичні правоохоронці звернуть увагу на організаторів незаконних перегонів та притягнуть їх до відповідальності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на перегонах розбили спортивний Porshe за мільйони гривень. Наголошується, що водій суперкара був пристебнутий, а тому відбувся переломом і його життю нічого не загрожує.