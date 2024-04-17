У Києві з дерев падають крихітні білченята: що потрібно знати, щоб не нашкодити гризуну

Не всім тваринам насправді потрібна допомога людини

У Києві в лісах та парках почався справжній "білкопад" — це період, коли дитинчата білок підростають і починають все частіше випадати зі своїх гнізд. Під час падіння вони можуть отримувати травми і самостійно повернутися до своєї домівки у них просто не вийде.

Якщо ви виявили білченя, що випало з гнізда, то не панікуйте і не намагайтеся якнайшвидше взяти звіра до рук. Фахівці рекомендують дотримуватись кількох простих правил, які допоможуть врятувати життя гризуну.

Так, навесні дитинчата білок підростають і через свою допитливість починають часто випадати з гнізд. Також набравших масу більчат, можуть "втрачати" мами-білки, які вирішили перекочувати з одного гнізда в інше.

Після падіння з дерева більчата можуть отримати травму — саме таким гризунам необхідна допомога людини, оскільки вони можуть стати їжею для тварин або просто загинути від отриманих каліцтв.

Фахівці наголошують, що не всі більчата, які випали з гнізда, потребують сторонньої допомоги. Не поспішайте забирати знайденого малюка — відійдіть убік і зачекайте деякий час. По своє дитинча цілком може прийти його мама, яка шукає малечу.

Забирати білченя треба виключно у тих випадках, коли ви переконаєтеся, що без допомоги людини він загине.

Якщо ви знайшли білченя, то дотримуйтесь наступних рекомендацій:

оглянте гризуна на наявність травм. Якщо білка або білченя не активний/нерухомий, важко дихає і не тікає, коли його чіпають — значить йому дійсно погано і йому терміново потрібна допомога.

зігрійте білченя, якщо воно холодне.

якщо білченя без травм та ознак захворювань, то пошукайте маму білку або гніздо і по можливості покладіть його поряд.

якщо протягом короткого проміжку часу мама білки не забере свою дитинку, то покладіть її в коробку з грілкою і зверніться до найближчої ветеринарної клініки або до диспетчера команди порятунку тварин за номером +380 98 844 7937. Також знайдених білченят можна віднести в зоопарк, де про них точно подбають професіонали.

Вигодовування малюків дуже кропітка робота і якщо ви вирішили самостійно вигодувати білченя, то обов’язково попередньо проконсультуйтеся зі спеціалістами Команди порятунку тварин у Києві Kyiv Animal Rescue Group або Центру порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center .

Пам'ятайте, що годувати білченят категорично заборонено такими продуктами:

Коров'ячим молоком

Вершками

Дитячими сумішами

Молочними кашами та йогуртами

Сиром і похідними.

Найкраще для вигодовування підходять адаптовані суміші для вигодовування гризунів, цуценят або, на крайній випадок, кошенят. Дозування і частоту годування підбирають індивідуально залежно від віку і ваги малюка.

Саме тому рекомендується не забирати білченят додому, а відносити їх до професіоналів, ветеринарів або волонтерів .

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