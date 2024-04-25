Син ексголови "Київміськбуду" Кушніра отримає 1,5 гектара у столиці: що відомо про землю та інвестора

Навіть за державною оцінкою земля може коштувати понад 100 мільйонів гривень

Столицю продовжують трясти земельні скандали, в ході яких страждають навіть історичні пам’ятки. І до них може додатися передача відразу 1,5 га столичній землі фірмі, власником якої є син колишнього голови комунального "Київміськбуду" — Ілля Кушнір.

Як з’ясував "Телеграф", вже готовий проект рішення про передачу земельної ділянки компанії Іллі Кушніра ТОВ "Київінвест". На якійсь із майбутніх сесій Київміськради документ буде запропоновано депутатам для голосування. При цьому доля цієї земельної ділянки дуже цікава і сповнена криміналу, який сьогодні намагається довести державне бюро розслідувань України.

Півтора гектари для оздоровлення

Земля, яку хочуть передати ТОВ "Київінвест", розташована за адресою вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 34 та має кадастровий номер 8000000000:66:199:0002. Її площа становить 15396 квадратних метрів і належить він комунальній громаді столиці. Цільове призначення землі виглядає досить незвично - для оздоровчого призначення. Але що ще дивніше, ТОВ "Київінвест" не збирається його змінювати та будувати житлові будинки, як часто буває у столиці. Новий орендар заявляє, що хоче використати його за призначенням.

Так, проектом передбачається реконструювати існуючі будинки для комплексу громадського та оздоровчого призначення. Простіше кажучи, ТОВ "Київінвест" хоче створити на 1,5 га столичної землі оздоровчий комплекс, благо умови це дозволяють.

Півтора гектари для Іллі Кушніра

За оренду компанія платитиме щорічно від 800 тисяч до 6,6 млн грн, залежно від того, скільки оцінять вартість ділянки – у 26,6 млн грн або 133 млн грн.

Зауважимо, що самі будинки на земельній ділянці вже належать ТОВ "Київінвест", будучи єдиною нерухомістю на балансі компанії. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl. Тобто, справа лише за рішенням депутатів Київміськради про оренду землі, і тоді фірма зможе почати створювати оздоровчий комплекс?

Однак насправді не все так просто.

12 років в’язниці для заступника голови Федерації профспілок України

Хоча сама земельна ділянка в 1,5 га і належить київській територіальній громаді, будівля на цій землі – курортна бальнелікарня (водолікарня), до весни 2019 року вважалася за ПрАТ "Укрпрофздоровлення". Того року ТОВ "Київінвест" придбало нерухомість на земельній ділянці, перемігши у конкурсі та заплативши 74 млн 355 тис. грн.

Ось тільки за версією Державного бюро розслідувань (ДБР) реальна вартість бальнелікарні становила 138,3 млн. грн., але головне – вона взагалі не підлягала продажу. Справа в тому, що лікарня була частиною майна Федерації профспілок України і не може бути відчужена.

Все змінилося після того, як керівництво Федерації профспілок України стало чинити тиск на посадових осіб ПрАТ "Укрпрофздоровлення". В результаті, влітку 2019 року бальнелікарня була продана ТОВ "Київінвест" за 73,35 млн грн.

Вже в серпні 2019 року ГБР відкрила кримінальне провадження № 62019100000001170 за цілим "букетом" статей Кримінального кодексу. У тому числі розкрадання майна, використання службового становища та іншого. За даними статтями проходили чотири чиновники КМДА, а також заступник голови Федерації профспілок, який і чинив тиск на посадових осіб АТ "Укрпрофздоровлення".

За даними ЗМІ, заступник голови ПФУ, який проходить у цій справі – Володимир Саєнко, та продаж бальнелікарні лише один з епізодів у кримінальному провадженні про розкрадання майна на 25 млрд грн. При цьому чиновник пізніше ще отримав і підозру у спробі надання хабара, коли навесні 2023 року хотів підкупити суддю для зниження суми застави.

У листопаді 2023 року ГБР завершила розслідування та передала справу щодо відчуження бальнелікарні до суду в рамках статті, яка передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі справа слухається у Печерському районному суді Києва, а останній документ щодо неї датується січнем поточного року.

Хоча поки що бальнелікарня за адресою вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 34 фігурує лише у кримінальному провадженні заступника голови ФПУ, не виключено, що прокуратура може вимагати повернення її у власність ФПУ. Втім, поки що говорити про це рано.

Власник "Київінвесту" Ілля Кушнір – людина Віталія Кличка та столичних забудовників?

Але хто стоїть за ТОВ "Київінвест", компанією, яка може отримати 1,5 га під майбутню водолікарню, так і втратити її, якщо ГБР доведе, що купівля 5 років тому суперечить закону?

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Київінвест" на 100% належить закритому інвестиційному фонду "Орландо", найбільшою часткою в якому володіє Ілля Ігорович Кушнір. Збіг по батькові та прізвища з ексголовою "Київміськбуду" Ігорем Кушніром, невипадковий – власник "Київінвесту" є його рідним сином.

Офіційна біографія Іллі Ігоровича невелика – народився 1994-го року, навчався у кількох вишах, з 2012 року займається бізнесом, основою якого якраз і є інвестфонд "Орландо".

2020-го року Ілля Кушнір ледь не став депутатом Київміськради від партії "Удар", але його №10 Голосіївського окружного списку не вистачило для перемоги. Потрапивши до списку партії мера столиці Віталія Кличка, дозволило журналістам говорити про близькість родини Кушнір до столичного градоначальника.

Це певною мірою підтвердилося після того, як Ілля Кушнір таки став депутатом Київміськради в березні 2021 року, змінивши на цій посаді Лесю Петровську, що достроково склала депутатський мандат. Але як писав "Телеграф", на засідання ходив дуже рідко і вже у березні 2024 року також достроково склав посвідчення депутата Київміськради.

Як стверджують джерела "Телеграфа" у столичній владі, Іллю Кушніра вважають ставлеником столичних забудовників, які представляють їхні інтереси. Цьому сприяли родинні зв’язки в особі батька-президента "Київміськбуду", та й сам Кушнір-молодший не цурається будівництва. У свій час йому належала частка в ТОВ "Ків Редбуд", що займається будівництвом, але потім він продав свою частку бізнесменові з Кременчука, звідки родом, до речі, Кушнір-старший, Дмитру Мармуляку.

При цьому за даними ЗМІ, зі столичних забудовників Ігор Кушнір був найближчим із Вадимом Столаром, який є другим у списку найбагатших народних депутатів України. ЗМІ приписують політику та колишньому президенту "Київміськбуду" спільний будівельний бізнес. Після того, як високий добробут президента муніципальної компанії привернув до себе увагу ЗМІ, він був спершу відсторонений від керівництва "Київміськбудом", а потім звільнився.

Розслідування Ігор Кушнір

Але повернемося до Іллі Кушніра, якому крім частки в інвестфонді "Орландо" належить ще низка компаній, і деякі з них фігурують у сумнівних бізнес-операціях.

Ілля Кушнір – правоохоронці мають питання до його бізнесу

ТОВ "Віденський млин", до якого фонду "Орландо" Іллі Кушніра належать 90%, підозрюється СБУ у виробництві контрафактного алкоголю з неврахованого спирту. Так, як свідчать судові документи, "Віденський млин" серед інших компаній-виробників алкоголю отримував незаконно вироблений спирт і виготовляв із нього неврахований алкоголь. У "темі" також були співробітники Державної податкової служби, що заплющували очі на "ліве" виробництво. Втім, поки що це лише версія слідства.

Сам інвестфонд "Орландо" фігурує як учасник "схем" ТОВ "КУА "Будкапітал". Остання укладала договори з покупцями житла, у тому числі в "Київміськбуді", за якими збирала з майбутніх покупців житла гроші, та незаконно ухилялася від виплати податків до бюджету Щоправда, чи вдасться слідству довести свою версію подій велике питання, адже розслідування триває з 2019 року, а суди розглядали клопотання слідчих і у 2023-му році.

Словом, Ілля Кушнір не застрахований від того, що у правоохоронців з’являться до нього якісь серйозні питання до того, як його компанія встигне отримати ці 1,5 га землі. Водночас з передачею цієї ділянки в оренду в Київміськраді також не поспішають. Принаймні на порядку денному Київміськради на засідання 11 квітня питання передачі даної земельної ділянки немає.

Зазначимо, що ситуація у столиці поступово розпалюється – знову намітилися симптоми загострення протистояння між мером Віталієм Кличком та президентом Володимиром Зеленським. При цьому Ігор Кушнір, батько Іллі, який пішов з "Київміськбуду", зміг проникнути в саму ласу сферу будівництва – дорожнє, де на одному тендері крутяться сотні мільйонів гривень.