Хто з депутатів Ради найбагатший: у топ-10 Порошенко, Тимошенко, хто ще

На десятьох мають майже $0,5 млрд

Лише 10 депутатів Верховної ради разом мають понад $475,2 млн грошових активів. Одним з найбагатших виявився Петро Порошенко, який має $406,8 млн.

Про це свідчить рейтинг NV найзаможніших народних обранців з огляду на статки, які вони задекларували за 2022 рік. Видання обрало десятьох депутатів ВР, що мали найбільші грошові активи, не враховуючи акції, облігації чи корпоративні права.

№ 1: Петро Порошенко, фракція Євросолідарність

Топ-10 найбагатших депутів

Згідно з декларацією 2022 його грошові активи складали $406,8 млн.

Відомо, що на банківських рахунках Порошенко тримав $10,9 млн, 9 млн євро, 233,7 тис. британських фунтів та 270,3 тис. грн. Готівкою зберігав $59,9 млн та 316,6 млн грн. Також колишній президент мав майже 8,2 млн грн внесків до кредитних спілок тощо. Ще він позичив 1,1 млн грн сторонній особі.

№ 2: Вадим Столар, представник групи Відновлення України

Відомо, що він задекларував у 2022 році $27,7 млн грошових активів. З них у банку Столар тримав $3,5 млн, 969,9 тис. євро, 1,9 млн еміратських дирхамів та 8,9 тис. грн. Він позичив $9,4 млн, 3,5 млн євро та 69,7 млн грн іншим особам.

№ 3: Дмитро Ісаєнко, член депутатської групи Відновлення України

Колишній чиновник-будівельник Міноборони, задекларував за 2022 рік $11,28 млн. Зауважимо, що його НАБУ підозрює у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві.

№ 4: Степан Івахів, член групи За майбутнє

Як співвласник холдингової компанії "Континіум" та мережі автозаправок "WOG", він задекларував за 2022 рік $10,4 млн.

№ 5: Олександр Герега, член депутатської групи За майбутнє

Згідно з декларацією 2022 року він та його дружина Галина мають $9,7 млн грошових активів. Нагадаємо, що подружжя є власниками "Епіцентру".

№ 6: Віталій Борт, представник забороненої ОПЗЖ

Він має $8,96 млн грошових активів, частина з яких також задекларована і на дружину.

№ 7: Григорій Суркіс, депутат від забороненої ОПЗЖ

Скандальний нардеп задекларував за 2022 рік майже $7,8 млн грошових активів. З поміж яких він позичив своєму братові Ігорю Суркісу 123,5 млн грн.

№ 8: Олександр Сова, фракція партії Слуга народу

Він власник ювелірного бренду "SOVA", і у 2022 році задекларував майже $5,2 млн грошових статків.

№ 9: Юлія Тимошенко, лідерка фракції Батьківщина

Вона вказала у декларації 2022, що має $5 млн грошових активів, $4 млн з яких позичила своїй донці Євгенії.

№ 10: Олег Семінський, депутат від Слуги народу

Колишній голова правління Нафтогазвидобування, задекларував за 2022 рік сумарно $4,1 млн грошових активів.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія остаточно відібрала у Порошенка Липецьку фабрику Roshen.