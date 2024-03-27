Елітна нерухомість замість історичної пам’ятки – хто знищує залишки палацу Кирила Розумовського

За фірмою стелиться довгий шлейф терміном 20 років

Серед історичних пам’яток, які українська столиця втрачає прямо зараз, з’явилися залишки палацу останнього гетьмана України Кирила Разумовського. Підвали, що збереглися в ході ремонтних робіт, знищуються забудовником і власником землі, чиї бенефіціари щільно пов’язані з низкою скандалів і видатними екс-регіоналами.

Про знищення підвалів палацу Кирила Разумовського написав активіст Андрій Короб на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За його словами, це історичне місце увійшло до Зводу пам’яток, і у складі комплексу Київської фортеці потрапило до рук приватної фірми.

Земельна ділянка на карті Києва

Остання ТОВ "Собі", як повідомляє активіст, проводить так званий "капітальний ремонт". Насправді йдеться про реконструкцію з надбудовою комерційного призначення. Під час цих робіт знищуються підвали палацу, які спочатку б мали вивчити археологи.

Що відомо про земельну ділянку

6 червня 2018 року своїм рішенням Київміськрада передала право оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:006:0010 фірмі ТОВ "Собі" строком на 15 років. Земельна ділянка площею 208 квадратних метрів за адресою вулиця Івана Мазепи, 3 "в" та "г" передавалася для експлуатації, обслуговування та благоустрою нежитлових будинків.

Рішення міськради щодо землі із залишками палацу

Цільовим призначенням цієї землі вказувалося будівництво та обслуговування ринкової інфраструктури. А за оренду "Собі" мало платити щороку 4% від нормативної грошової оцінки землі.

Оренда дана до 2033 року

Судячи з розміщеного проекту, у планах ТОВ "Собі" провести капітальний ремонт одноповерхового будинку площею 430 квадратних метрів і зробити до нього прибудову.

Таким має стати флігель палацу Кирила Розумовського після ремонту

Що відомо про орендарів палацу Розумовського

ТОВ "Собі", за даними аналітичного порталу YouControl, належить двом власникам — Сергію Надєєву та Анатолію Шалоплуту, кожен з них володіє 50% фірми. І сама фірма, і особливо її власники, стосуються різних сумнівних операцій і навіть кримінальних справ. Але про все по порядку.

Мабуть, уперше під пильну увагу ЗМІ Сергій Надєєв та Анатолій Шалоплут потрапили у 2015-му році у зв’язку із найскандальнішим будівництвом у столиці. Йшлося про 22-поверхівку вулицею Грушевського, 9а, в якій за квадратний метр квартири просили 5 тисяч доларів. Зрозуміло, що по кишені це було лише українській еліті, причому у списку квартирантів вважався навіть екс-президент Віктор Янукович. Це не рахуючи списку куди менш відомих "регіоналів".

Але скандальний статус будинок на Грушевського, 9а набув ще до введення в експлуатацію. Роботи з будівництва будівлі розпочалися ще на початку 2000-х років, а забудовником стало ТОВ "Інвес", співвласниками якого і були Шалоплут та Надєєв.

Перипетії будівництва елітної багатоповерхівки варті цілого роману. Будинок почали будувати на місці дитячого садка біля Маріїнського парку та будівлі Верховної Ради. Спочатку хотіли зробити секції на 9, максимум 11 поверхів, але за фактом будівля виявилася 22-поверховою з квартирами, площа яких могла перевищувати 1000 квадратних метрів. Втручання міської прокуратури ні до чого не призвело і будинок залишився стояти.

Втім, зараз Сергій Надєєв та Анатолій Шалоплут офіційно не є власниками "Інвеса", але це не означає, що в їхній діяльності не залишилося місця для сумнівних операцій. Причому часто в цих операціях мелькають цікаві прізвища.

Від Олексія Омельяненка до Нестора Шуфрича

У 2017-му році сайт "Коментарі" розповів про одну цікаву угоду за участю Сергія Надєєва та Анатолія Шалоплута, що стосувалась кредитів на десятки мільйонів гривень. Так, 2003 року Козинська селищна рада Обухівського району Київської області роздала ділянки на острові Безіменному.

Сенс угоди полягав у тому, що потім під цю землю нині державний Укргазбанк видав кредити у десятки мільйонів гривень, повернути які не зумів. А серед одержувачів землі виявилися кілька взаємопов’язаних людей – голова наглядової ради банку Олексій Омельяненко, а також Сергій Надєєв та Анатолій Шалоплут.

Наприклад, Олексій Омельяненко віддав у заставу свою землю за кредити, видані "Укргазбанком" сумнівній одеській фірмі ТОВ "Трест Нафтокар". Позики на суму 54 млн грн повернуто не було. При цьому земля на острові Безіменний була заарештована прокуратурою, яка розслідувала незаконне виділення цих ділянок у 2003 році.

Простіше кажучи, "Укргазбанк" втратив 54 млн грн, які, за версією "Коментарів", вивели з банківської установи його топ-менеджмент. Зауважимо, що Олексій Омельяненко у 2018-му році взагалі підозрювався у розкраданні 100 млн грн із банківської установи і навіть був заарештований, але згодом звільнився без застави.

Втім, окрім будівництва скандальної висотки на Грушевського 9а та капітального ремонту будівлі з підвалами палацу Кирила Розумовського, Надєєв та Шалоплут "засвітилися" і в багатьох інших справах.

Наприклад, вони давно активно займаються видобутком природних копалин, необхідні будівництва. Так, ТОВ "Собі" з 2021 року розробляє родовище глини та суглинки (ґрунт із високим вмістом піску) у селі Копачів Обухівського району Київської області.

Але все ж таки основна сировина, що видобувається ТОВ "Собі" — пісок, причому видобуток йде з річок, що робить компанію помітним гравцем на ринку річкового флоту. Але і тут компанія та її власники не обійшлися без карного шлейфу.

Так, ТОВ "Собі" за версією головного управління Національної поліції України в Київській області вело незаконний видобуток піску з річки Десна у районі Вишгороду Київської області. Втім, останні судові дії з кримінального провадження № 12018110000000468 датуються ще 2018 роком, то чи знайшла підтвердження версія Нацполіції – невідомо.

Разом з тим, у червні 2023 року вже Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження № 72023000210000051 за фактами ухилення від податків, підробки документів та порушення правил користування надрами.

Згідно з судовими документами від 15 січня 2024 року детективи БЕБ вважають, що ТОВ "Собі" використовувало фіктивні фірми, у яких нібито купували цукор та торф. Насправді ж жодних операцій не проводилося, що допомагало просто списувати на витрати гроші та уникати сплати податків, насамперед ПДВ.

ТОВ Собі вело фіктивні закупівлі, вважає БЕБ

Таким чином ТОВ "Собі" за версією Бюро економічної безпеки змогло нарахувати собі 103,5 млн. грн. витрат, яких не було, у тому числі 17,2 млн. грн. ПДВ. Ще від сплати податків на 55,2 млн грн компанія нібито ухилилася у період із 2020 по 2023 роки.

БЕБ вважає, що ТОВ Собі вела справи з конвертами

При цьому окреме питання – взаємини ТОВ "Собі" Надєєва та Шалоплута з ТОВ "Укрбудтрестсервіс". Остання компанія, ведучи видобуток піску в Київській області, занижувала обсяги видобутку, продаючи неврахований обсяг (547 664 тонни) "Собі" всього по 33 гривні за тонну. Згодом компанія Сергія Надєєва та Анатолія Шалоплута продавала пісок по 160 гривень, заробивши цим 87,5 млн грн.

ТОВ Собі купував пісок по 33 гривні

До речі, за даними сервісу YouControl, ТОВ "Укрбудтрестсервіс" входить до групи компаній, що належить народному депутату України Нестору Шуфричу. Останній ось уже кілька місяців перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді та низці інших злочинів.

Словом, вести спільний бізнес із "регіоналами", це можна сказати "фішка" Сергія Надєєва та Анатолія Шалоплута. І явно невипадково, що один із їхніх партнерів, екс-депутат Київміськради від ПР, великий шанувальник УПЦ МП Олексій Омельяненко нині нищить історичний пагорб у столиці на Воздвиженці.