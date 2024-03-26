"Велике будівництво" відпочиває: ласий дорожний тендер пішов до рук фірми з цікавими власниками

Ексгубернатор Київщини Олександр Горган та скандальний експрезидент "Київміськбуду" Ігор Кушнір можуть непогано заробляти на дорогах

На ринку дорожнього будівництва з'явився агресивний новачок. "Молода, але амбітна компанія… вже стала одним з лідерів", — хизується на власному сайті компанія "Спец Комплект Постач". Цього року вона вже виграла сотні мільйонів гривень. Хто стоїть за цією компанією?

Черговий тендер "Спец Комплект Постач" виграв 19 березня. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Житомирської області шукала підрядника на утримання 479,6 км державних автомобільних доріг регіону до 31 березня 2027 року. "Спец Комплект Постач" переміг з пропозицією в 773 млн грн. Склад претендентів на ці гроші вражає. Це повний перелік найбільших підрядників "Великого будівництва": Onur Construction, "Автомагістраль-Південь", "Автострада" та RDS. Але всі вони запропонували набагато дорожчі послуги. Найдешевша пропозиція була майже на 200 млн гривень більше, аніж у переможця.

Зазвичай дешеві пропозиції надходять від так званих "тендерних тролів". Ці компанії просто зривають тендери. Але "Спец Комплект Постач" на "троля" дуже не схожий.

Компанія має досвід, здебільшого в Київській області. Згідно з даними Opendatabot, у 2021—2023 рр. вона виграла дорожні тендери на загальну суму 2,83 млрд грн. З них половину — минулого року.

Найбільші замовники компанії: департамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської облдержадміністрації (959,8 млн грн) та Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області (916,334 млн грн). В переліку їхніх фаворитів "Спец Комплект Постач" стабільно тримає місце в топ-3.

Дорожні підряди компанії «Спец Комплект Постач»

Яким чином "молодій, але амбітній компанії" з містечка Вишневе вдалося досягти такого успіху у столичному регіоні? Тим більш, що конкуренти — справжні "монстри", як-от "Автомагістраль-Південь" та RDS, що їх медіа вважають близькими до оточення мера Одеси Геннадія Труханова? Відповідь на це запитання можна спробувати знайти, аналізуючи структуру власності "Спец Комплект Постач".

Компанією в рівних долях володіють маловідомі жителі Києва Максим Шиян та Сергій Дяченко. І обидва вони, за даними "Телеграфу", мають дуже цікавих знайомих.

Максим Шиян з лютого 2020 року є директором невеличкої юридичної компанії "Брандмауер".

Незадовго до його призначення в цю компанію на правах єдиного власника зайшов Олександр Горган, викупивши її у юриста з Бучі Анатолія Матвійця. Тобто Шиян є найманим працівником Горгана.

А от Горган — добре відома людина в Києві та Київській області. Він є юристом, президентом всеукраїнської молодіжної організації "Молодь проти корупції". У 2021 році він зареєстрував та очолив громадську організацію "Фонд імені Отця Тита Войнаровського". Його партнером у фонді став Андрій Вавриш — один з найвідоміших київських забудовників, власник компанії Saga Development.

Політична кар’єра Горгана ще цікавіша. Піку вона досягла в жовтні 2016 року, коли президент Петро Порошенко призначив його губернатором Київської області. На посаді Горган протримався рівно два роки. В жовтні 2018-го Порошенко його звільнив.

Другий співзасновник "Спец Комплект Постачу" також має широке коло корисних знайомств. Сергій Дяченко, очевидно, представляє керуючого партнера в компанії, оскільки обіймає посаду директора. Дяченко проживає в Києві. Проте народився, виріс та довгий час працював в Кременчуці. Його земляком та, скоріш за все, непоганим знайомим є ще один представник цього міста — Дмитро Мармуляк. Він є бенефіціаром компанії "Будінтрейд", якою Дяченко керував до середини 2020 року. В аналогічних ролях Мармуляк та Дяченко разом виступали і в компанії "Мелвікс".

Мармуляк відомий насамперед тим, що він є членом наглядової ради київського Кристалбанку. Офіційно ним володіють Марина Ленінг — дружина колишнього в.о. міністра економіки України Вадима Копилова, та голова правління Кристалбанку Леонід Гребінський з дружиною. Але неофіційно співвласником банку називали Ігоря Кушніра, який очолював ХК "Київміськбуд" у 2012—2023 рр.

Кушніра було звільнено після гучного тогорічного розслідування Bihus.info. Зокрема, журналісти знайшли віллу на Лазурному узбережжі Франції вартістю 20 млн євро, яку у 2020 році придбала фірма дружини Ігоря Кушніра. Останній, до речі, ще в радянські часи здобув освіту в Кременчуці та до переїзду в Київ встиг побудувати там кар’єру, ставши у 2002 році депутатом міськради.

"Київміськбуд" за часів Кушніра налагодив плідну співпрацю з Кристалбанком. Так само — і "Спец Комплект Постач". Як встановив "Телеграф", "Спец Комплект Постач" є клієнтом Кристалбанку і залучає у нього кредити для своєї діяльності. Банк невеликий, люди знайомі. Тобто є підстави підозрювати, що за цією компанією, яку так полюбили замовники з Київської ОВА та Служби відновлення та розвитку інфраструктури, стирчать вуха експрезидента "Київміськбуду" та ексголови Київської облдержадміністрації. Які, очевидно, без особливих проблем зуміли знайти правильний підхід до нових розподільників коштів на утримання доріг.