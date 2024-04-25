Сын экс-главы "Киевгорстроя" Кушнира получит 1,5 гектара в столице: что известно о земле и инвесторе

Даже по государственной оценке земля может стоить больше 100 миллионов гривен

Столицу продолжают сотрясать земельные скандалы, в ходе которых страдают даже исторические памятники. И к их числу может добавиться передача сразу 1,5 га столичной земли фирме, владельцем которой является сын бывшего главы коммунального "Киевгорстроя" — Илья Кушнир.

Как выяснил "Телеграф", уже готов проект решения о передаче земельного участка компании Ильи Кушнира ООО "Киевинвест". На какой-то из будущих сессий Киевгорсовета документ будет предложен депутатам для голосования. При этом судьба данного земельного участка весьма интересна и полна криминала, который сегодня пытается доказать государственное бюро расследований Украины.

Полтора гектара для оздоровления

Земля, которую хотят передать ООО "Киевинвест", расположена по адресу улица Гетмана Павла Полуботко, 34 и имеет кадастровый номер 8000000000:66:199:0002. Ее площадь составляет 15 396 квадратных метров и принадлежит он коммунальной громаде столицы. Целевое предназначение земли выглядит довольно необычно – для оздоровительного назначения. Но что еще более удивительно, ООО "Киевинвест" не собирается его менять и строить жилые дома, как часто бывает в столице. Новый арендатор заявляет, что хочет использовать его по назначению.

Так, проектом предполагается реконструировать существующие здания для комплекса общественного и оздоровительного назначения. Проще говоря, ООО "Киевинвест" хочет создать на 1,5 га столичной земли оздоровительный комплекс, благо условия это позволяют.

Полтора гектара для Ильи Кушнира

За аренду компания будет платить ежегодно от 800 тысяч до 6,6 млн грн, в зависимости от того, во сколько оценят стоимость участка – в 26,6 млн грн или 133 млн грн.

Заметим, что сами здания на земельном участке уже принадлежат ООО "Киевинвест", являясь единственной недвижимостью на балансе компании. Об этом говорят данные аналитической системы YouControl. То есть дело лишь за решением депутатов Киевгорсовета об аренде земли, и тогда фирма сможет начать создавать оздоровительный комплекс?

Однако на деле не все так просто.

12 лет тюрьмы для замглавы Федерации профсоюзов Украины

Хотя сам земельный участок в 1,5 га и принадлежит киевской территориальной громаде, здание на этой земле – курортная бальнелечебница (водолечебница), до весны 2019 года числилась за ЧАО "Укрпрофоздоровление". В том году ООО "Киевинвест" приобрел недвижимость на земельном участке, победив в конкурсе и заплатив 74 млн 355 тыс. грн.

Вот только по версии Государственного бюро расследований (ГБР) реальная стоимость бальнелечебницы составила 138,3 млн грн., но главное – она вообще не подлежала продаже. Дело в том, что лечебница являлась частью имущества Федерации профсоюзов Украины и не может быть отчуждена.

Все изменилось после того как руководство Федерации профсоюзов Украины стало оказывать давление на должностных лиц ЧАО "Укрпрофоздоровление". В результате, летом 2019 года бальнелечебница была продана ООО "Киевинвест" за 73,35 млн грн.

Уже в августе 2019 года ГБР открыла уголовное производство № 62019100000001170 по целому "букету" статей Уголовного кодекса. В их числе хищение имущества, использование служебного положения и прочего. По данным статьям проходили четыре чиновника КГГА, а также заместитель председателя Федерации профсоюзов, который и оказывал давление на должностных лиц АО "Укрпрофоздоровление".

По данным СМИ, зампредседателя ПФУ который проходит по этому делу – Владимир Саенко, и продажа бальнелечебницы лишь один из эпизодов в уголовном производстве о хищении имущества на 25 млрд грн. При этом чиновник позднее еще получил и подозрение в попытке дачи взятки, когда весной 2023 года хотел подкупить судью для снижения суммы залога.

В ноябре 2023 года ГБР завершила расследование и передала дело по отчуждению бальнелечебницы в суд в рамках статьи, предполагающей лишение свободы на срок до 12 лет. В настоящий момент дело слушается в Печерском районном суде Киева, а последний документ по нему датируется январем текущего года.

Хотя пока бальнелечебница по адресу улица Гетмана Павла Полуботко, 34 фигурирует лишь в уголовном производстве замглавы ФПУ, не исключено, что прокуратура может потребовать возвращения ее в собственность ФПУ. Впрочем, пока говорить об этом рано.

Владелец "Киевинвеста" Илья Кушнир – человек Виталия Кличко и столичных застройщиков?

Но кто стоит за ООО "Киевинвест", компанией, которая может как получить 1,5 га под будущую водолечебницу, так и потерять ее, если ГБР докажет, что покупка 5 лет назад противоречит закону?

Согласно данным аналитической системы YouControl, ООО "Киевинвест" на 100% принадлежит закрытому инвестиционному фонду "Орландо", наиболее крупной долей в котором владеет Илья Игоревич Кушнир. Совпадение отчества и фамилии с экс-главой "Киевгорстроя" Игорем Кушниром, неслучайно – владелец "Киевинвеста" является его родным сыном.

Официальная биография Ильи Игоревича невелика – родился в 1994-м году, учился в нескольких вузах, с 2012 года занимается бизнесом, основой которого как раз и является инвестфонд "Орландо".

В 2020-м году Илья Кушнир едва не стал депутатом Киевгорсовета от партии "Удар", но его №10 Голосеевского окружного списка не хватило для победы. Попадание в список партии мэра столицы Виталия Кличко, позволило журналистам говорить о близости семьи Кушнир к столичному градоначальнику.

Это в какой-то степени подтвердилось после того как Илья Кушнир все-таки стал депутатом Киевгорсовета в марте 2021 года, сменив на этом посту досрочно сложившую депутатский мандат Лесю Петровскую. Но как писал "Телеграф", на заседания ходил очень редко и уже в марте 2024 года также досрочно сложил удостоверение депутата Киевгорсовета.

Как утверждают источники "Телеграфа" в столичной власти, Илью Кушнира считают ставленником столичных застройщиков, представляющим их интересы. Этому способствовали родственные связи в лице отца-президента "Киевгорстроя", да и сам Кушнир-младший не чужд строительству. Одно время ему принадлежала доля в ООО "Кив Редстрой", занимающейся строительством, но затем он продал свою долю бизнесмену из Кременчуга, откуда родом, кстати, Кушнир-старший, Дмитрию Мармуляку.

При этом по данным СМИ, из столичных застройщиков Игорь Кушнир был ближе всего с Вадимом Столаром, который является вторым в списке самых богатых народных депутатов Украины. СМИ приписывают политику и бывшему президенту "Киевгорстроя" совместный строительный бизнес. После того же как высокое благосостояние президента муниципальной компании привлекло к себе внимание СМИ, он был сперва отстранен от руководства "Киевгорстроем", а затем уволился.

Расследование Игорь Кушнир

Но вернемся к Илье Кушниру, которому помимо доли в инвестфонде "Орландо" принадлежит еще ряд компаний, и некоторые из них фигурируют в весьма сомнительных бизнес-операциях.

Илья Кушнир – правоохранители имеют вопросы к его бизнесу

ООО "Венская мельница", в которой фонду "Орландо" Ильи Кушнира принадлежат 90%, подозревается СБУ в производстве контрафактного алкоголя из неучтенного спирта. Так, как гласят судебные документы, "Венская мельница" среди других компаний-производителей алкоголя получала незаконно произведенный спирт и изготавливала из него неучтенный алкоголь. В "теме" также были сотрудники Государственной налоговой службы, закрывавшие глаза на "левое" производство. Впрочем, пока это лишь версия следствия.

Сам инвестфонд "Орландо" фигурирует как участник "схем" ООО "КУА "Будкапитал". Последняя заключала договора с покупателями жилья, в том числе в "Киевгорстрое", по которым собирала с будущих покупателей жилья деньги, и незаконно уклонялась от выплаты налогов в бюджет. Ущерб для госказны – 360 млн грн. Правда удастся ли следствию доказать свою версию событий большой вопрос, ведь расследование тянется с 2019 года, а суды рассматривали ходатайства следователей и в 2023-м году.

Словом, Илья Кушнир не застрахован от того, что у правоохранителей появятся к нему какие-то серьезные вопросы до того, как его компания успеет получить эти самые 1,5 га земли. Вместе с тем, с передачей данного участка в аренду в Киевгорсовете также не спешат. Во всяком случае в повестке дня Киевгорсовета на заседание 11 апреля вопроса передачи данного земельного участка нет.

Отметим, что ситуация в столице постепенно накаляется – вновь наметились симптомы обострения противостояния между мэром Виталием Кличко и президентом Владимиром Зеленским. При этом ушедший из "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, отец Ильи, смог проникнуть в самую лакомую сферу строительства – дорожное, где на одном тендере крутятся сотни миллионов гривен.