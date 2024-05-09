Київ накриють магнітні бурі: прогноз на найближчі дні

На вихідних у киян може боліти голова

Найближчими днями у Києві очікуються магнітні бурі. Рівень геомагнітної активності сягне індексу 5.

Сьогодні, 9 травня, у столиці спостерігаються невеликі магнітні коливання з 3 балами. Про це повідомляє портал "Meteofor".

У п'ятницю, 10 травня, прогнозують магнітну бурю за шкалою активності 4, що вважається слабкою. На вечір рівень підійметься до 5.

У суботу, 11 травня, цілий день очікується буря з індексом 5. Тільки пізно ввечері вона послабиться до 4.

Прогноз магнітних бур на три дні у столиці

Зазначимо, для класифікації геомагнітних бур використовується Кр-індекс, його розраховують за шкалою у діапазоні від 0 до 9. Рівень геомагнітної активності до 4 вважається невеликими магнітними коливаннями, 5 балів з 9 вважаються слабкою магнітною бурею.

Метеозалежним люди можуть відчути деякі симптоми, а саме головний біль, слабкість, запаморочення тощо.

Під час магнітних бур рекомендується:

Уникати фізичних перевантажень.

Пити більше води. Вона допоможе вивести з організму токсини, які можуть накопичуватися під час магнітних бур.

Вживати їжу, багату на вітаміни. Особливо корисні овочі, фрукти, ягоди, зелень.

Приймати контрастний душ. Він допоможе поліпшити кровообіг і зняти втому.

Прогулянки на свіжому повітрі. Це допоможе краще себе почувати.

У разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Києві буде найхолодніше цими днями. Синоптики радять дістати теплі речі, але опадів не очікується.