Киев накроют магнитные бури: прогноз на ближайшие дни
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На выходных у киевлян может болеть голова
В ближайшие дни в Киеве ожидаются магнитные бури. Уровень геомагнитной активности достигнет индекса 5.
Сегодня, 9 мая, в столице наблюдаются небольшие магнитные колебания с 3 балами. Об этом сообщает портал Meteofor.
В пятницу, 10 мая, прогнозируют магнитную бурю по шкале активности 4, которая считается слабой. К вечеру уровень поднимется до 5.
В субботу, 11 мая, целый день ожидается буря с индексом 5. Только поздним вечером она ослабится до 4.
Отметим, для классификации геомагнитных бур используется Кр-индекс, его рассчитывают по шкале в диапазоне от 0 до 9. Уровень геомагнитной активности до 4 считается небольшими магнитными колебаниями, 5 баллов из 9 считаются слабой магнитной бурей.
Метеозависимые люди могут почувствовать некоторые симптомы, а именно головную боль, слабость, головокружение и т.д.
Во время магнитных бурь рекомендуется:
- Избегать физических перегрузок.
- Пить больше воды. Она поможет вывести из организма токсины, которые могут скапливаться во время магнитных бурь.
- Употреблять пищу, богатую витаминами. Особенно полезны овощи, фрукты, ягоды, зелень.
- Принимать контрастный душ. Он поможет улучшить кровообращение и снять усталость.
- Прогулки на открытом воздухе. Это поможет лучше себя чувствовать.
В случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.
Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве будет холоднее всего в эти дни. Синоптики советуют достать тёплые вещи, но осадков не ожидается.