Киев накроют магнитные бури: прогноз на ближайшие дни

На выходных у киевлян может болеть голова

В ближайшие дни в Киеве ожидаются магнитные бури. Уровень геомагнитной активности достигнет индекса 5.

Сегодня, 9 мая, в столице наблюдаются небольшие магнитные колебания с 3 балами. Об этом сообщает портал Meteofor.

В пятницу, 10 мая, прогнозируют магнитную бурю по шкале активности 4, которая считается слабой. К вечеру уровень поднимется до 5.

В субботу, 11 мая, целый день ожидается буря с индексом 5. Только поздним вечером она ослабится до 4.

Прогноз магнитных бурь на три дня в столице

Отметим, для классификации геомагнитных бур используется Кр-индекс, его рассчитывают по шкале в диапазоне от 0 до 9. Уровень геомагнитной активности до 4 считается небольшими магнитными колебаниями, 5 баллов из 9 считаются слабой магнитной бурей.

Метеозависимые люди могут почувствовать некоторые симптомы, а именно головную боль, слабость, головокружение и т.д.

Во время магнитных бурь рекомендуется:

Избегать физических перегрузок.

Пить больше воды. Она поможет вывести из организма токсины, которые могут скапливаться во время магнитных бурь.

Употреблять пищу, богатую витаминами. Особенно полезны овощи, фрукты, ягоды, зелень.

Принимать контрастный душ. Он поможет улучшить кровообращение и снять усталость.

Прогулки на открытом воздухе. Это поможет лучше себя чувствовать.

В случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве будет холоднее всего в эти дни. Синоптики советуют достать тёплые вещи, но осадков не ожидается.