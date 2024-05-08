У Києві перейменують проспект Правди: у міськраді прийняли відповідне рішення

Кияни були проти перейменування

У середу, 8 травня, на пленарному засіданні депутати Київської міської ради проголосували за рішення перейменувати проспект Правди на "проспект Європейського союзу".

У чиновників вийшло це з третьої спроби. Про це повідомляє інформаційний портал "Хрещатик 36".

Зазначимо, мешканці Виноградаря не підтримують це перейменування.

Нагадуємо, ще рік тому на сайті Київради оприлюднили проєкт рішення про перейменування проспекту Правди на проспект Євросоюзу. З такою ініціативою виступили депутати фракції "Європейська солідарність". На думку автора, це має на меті деколонізувати топоніміку столиці.

"Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії радянського союзу газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву – проспект Європейського Союзу. Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі. Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна і військовий партнер України. Набуття повноправного членства України в Європейському Союзі – стратегічний курс держави, закріплений у Конституції України. Тож вшанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", – наголосив заступник міського голови Володимир Бондаренко.

Також назва "проспект Євросоюзу" стала переможцем торішнього голосування киян на платформі "Київ Цифровий".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві готується зачистка. Які культові пам'ятники потраплять під демонтаж.