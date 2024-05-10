Графіки відключення світла у Києві: коли обмежать споживання електроенергії
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Графіки діятимуть не для всіх споживачів
Наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі України. Тому в Києві будуть застосовані графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору.
Вони діятимуть з 18:00 10 травня до 07:00 11 травня. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Для побутових споживачів обмеження не застосовуються. Проте мешканців столиці закликають економно використовувати електроенергію.
В "Укренерго" зазначають, що енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит. Причиною є масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.
"Вчора, 9 травня, Диспетчерський центр "Укренерго" через відсутність, або недостатній обсяг імпорту електроенергії в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня", — підкреслюють в компанії.
Сьогодні також будуть графіки. А зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень.
Нагадуємо, для покращення роботи енергосистеми рекомендується використовувати енергомісткі прилади не в пікові години навантаження, які припадають на 18:00-00:00, а вночі або вранці.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зросли тарифи на воду і тепло. У червні споживачі отримають нові платіжки.