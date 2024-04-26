У поминальні дні в Києві запустять додатковий транспорт на кладовища (маршрути)

Буде заборонений заїзд на вулицю Крайню

У Києві готується до поминальних днів, які припадають на 12–15 травня. У ці дні буде додатковий транспорт на маршрутах, що проходять поблизу міських кладовищ.

Про це повідомляє КМДА. Столична поліція забезпечуватиме громадський порядок і безпеку дорожнього руху біля кладовищ.

Заїзд транспорту на вул. Крайню 12 травня буде заборонений. Можливість проїхати матиме тільки спецтранспорт.

"Крім того, профільні служби розпочали підготовку міських кладовищ до проведення поминальних днів. Зокрема, заплановано облаштувати 460 військових поховань і меморіалів, очистити від сміття майже 558 га територій, вивезти 3 919 куб. м сміття, зняти аварійні, а також кронувати та позбавити від омели 149 дерев, підготувати та запустити понад 67 км поливальних водопроводів, відремонтувати та пофарбувати 110 контейнерів для сміття, огорожі, ворота, хвіртки, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні тощо", — йдеться у повідомлені.

КМДА закликає киян і гостей столиці за можливості утриматися від відвідування міських кладовищ, щоб не створювати великого скупчення людей. А також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Маршрути 12 травня

Лісове кладовище

Автобусні маршрути:

№ 63 – "Станція метро "Червоний хутір" – Лісовий масив";

№ 77 – "Вул. Остафія Дашкевича – Лісове кладовище";

№ 81 – "Станція метро "Лісова" – Лісовий масив";

№ 101 – "Станція метро "Почайна" – вул. Милославська;

№ 121 (додатковий) – "Станція метро "Почайна" – Лісове кладовище";

№ 122 (додатковий) – "Станція метро "Оболонь" – Лісове кладовище":

№ 124 (додатковий) – "Станція метро "Чернігівська" – Лісове кладовище";

№ 125 (додатковий) – "Універсам "Позняки" – Лісове кладовище".

Тролейбусні маршрути:

№ 37 – "Станція метро "Лісова" – вул. Милославська";

№ 37-А – "Станція метро "Лісова" – Поліклініка".

Трамвайні маршрути:

№ 5 – "Вул. Сержа Лифаря – станція "Троєщина-2";

№ 22 – "Просп. Воскресенський – завод ЗБК";

№ 28 – "Вул. Милославська – станція метро "Лісова";

№ 33 – "Вул. Сержа Лифаря – ДВРЗ";

№ 35 – "Вул. Сержа Лифаря – станція метро "Лісова".

Північне кладовище

Автобусні маршрути:

№ 258 – "Станція метро "Лісова" – Північне кладовище".

Трамвайні маршрути:

№ 8 – "Станція метро "Позняки" – станція метро "Лісова";

№ 28 – "Вул. Милославська – станція метро "Лісова";

№ 29 – "Станція метро "Бориспільська – станція метро "Лісова";

№ 35 – "Вул. Сержа Лифаря – станція метро "Лісова".

Південне кладовище

Автобусні маршрути:

№ 740 (додатковий) – "Одеська площа – Південне кладовище".

№ 2-М – "Станція метро "Теремки" (Кібернетичний центр) – станція метро "Либідська";

№ 38-Д – "Вул. Метрологічна" – станція метро "Либідська";

№ 56 – "Станція метро "Виставковий центр" – просп. Академіка Палладіна";

№ 57 – "Станція метро "Академмістечко" – авторинок".

Тролейбусні маршрути:

№ 11 – "Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Галини Севрук";

№ 12 – "Станція метро "Васильківська" – залізничний вокзал "Центральний";

№ 43 – "Кібернетичний центр – Дарницька площа";

№ 43-К – "Кібернетичний центр" – станція метро "Либідська";

№ 45 – "Станція метро "Виставковий центр" – станція метро "Васильківська".

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

№ 461 – "Станція метро "Виставковий центр" – станція метро "Святошин";

№ 496 – "Станція метро "Лук’янівська" – клінічна лікарня "Феофанія".

Солом’янське кладовище

Автобусні маршрути:

№ 22 – "Вул. Тростянецька – вул. Медова";

№ 69 – "Станція метро "Палац спорту" – вул. Литвиненко-Вольгемут";

№ 119 – "Вул. Василя Касіяна – Контрактова площа".

Тролейбусні маршрути:

№ 3 – "Залізничний масив – станція метро "Палац спорту";

№ 8 – "Вул. Смілянська – станція метро "Площа Українських Героїв";

№ 9-К – "Вул. Кадетський гай – ст. м. "Палац спорту";

№ 17 – "Площа Космонавтів – станція метро "Площа Українських Героїв";

№ 19 – "Площа Космонавтів – вул. Ольжича";

№ 30 – "Вул. Кадетський Гай – вул. Милославська";

№ 35 – "Кадетський гай" – просп. Свободи";

№ 40 – "Вул. Кадетський гай – станція метро "Палац спорту".

Пуща-Водицьке кладовище

Автобусні маршрути:

№ 30 – "Станція метро "Академмістечко" – санаторій "Лісова поляна".

Трамвайні маршрути:

№ 12-К – "Пуща-Водиця – Куренівський парк";

№ 17 – "Пуща-Водиця – вул. Йорданська";

№ 19-К – "Куренівський парк – площа Тараса Шевченка".

Маршрути 13 травня

Звіринецьке кладовище

Автобусні маршрути:

№ 51 – "Станція метро "Харківська" – станція метро "Либідська";

№ 109 – "Станція метро "Харківська" – станція метро "Театральна";

№ 118 – "Станція метро "Чернігівська" – "Станція метро "Політехнічний інститут".

Тролейбусні маршрути:

№ 43 – "Кібернетичний центр – Дарницька площа".

Куренівське кладовище

Тролейбусні маршрути:

№ 6 – "Мінський масив – Майдан Незалежності";

№ 18 – "Вул. Сошенка – Майдан Незалежності";

№ 25 – "Просп. Свободи – станція метро "Почайна";

№ 28 – "Просп. Свободи – станція метро "Лук’янівська";

№ 33 – "Мінський масив – залізничний вокзал "Південний".

Маршрути 14 травня

Військове кладовище

Тролейбусні маршрути:

№ 16 – "Вул. Академіка Щусєва – Майдан Незалежності";

№ 19 – "Площа Космонавтів – вул. Ольжича";

№ 23 – "Вул. Мрії – Лук’янівська площа";

№ 30 – "Вул. Милославська – Кадетський гай";

№ 31 – "Вул. Милославська – станція метро "Лук’янівська";

№ 35 – "Просп. Свободи – вул. Кадетський гай".

Автобусні маршрути:

№ 50 – "Вул. Північна – залізничний вокзал "Центральний".

Байкове кладовище

Автобусні маршрути:

№ 5 – "Вул. Ізюмська – залізничний вокзал "Центральний";

№ 5-К – "Вул. Ізюмська – вул. Байкова";

№ 12 – "Вул. Ізюмська – залізничний вокзал "Південний";

№ 20 – "Станція метро "Площа Українських Героїв" – масив "Корчувате";

№ 22 – "Вул. Тростянецька – вул. Медова";

№ 109 – "Станція метро "Харківська" – станція метро "Театральна".

Тролейбусні маршрути:

№ 1 – "Вул. Галини Севрук – станція метро "Либідська";

№ 12 – "Станція метро "Васильківська" – залізничний вокзал "Центральний";

№ 40 – "Вул. Кадетський гай – станція метро "Палац спорту";

№ 40-К – "Вул. Кадетський гай – вул. Жилянська";

№ 42-Д – "Станція метро "Либідська" – вул. Ольжича".

Маршрути 15 травня

Міське кладовище

Автобусні маршрути:

№ 14 – "Станція метро "Нивки" – Лісорозсадник";

№ 32 – "Станція метро "Нивки" – Мінський масив";

№ 90 – "Вул. Григоровича-Барського – пл. Валерія Марченка";

№ 90-К – "Станція метро "Святошин" – пл. Валерія Марченка";

№ 103 – "Просп. Свободи – вул. Академіка Єфремова".

Тролейбусні маршрути:

№ 4 – "Просп. Свободи – станція метро "Площа Українських Героїв";

№ 5 – "Вул. Білицька – станція метро "Площа Українських Героїв";

№ 16 – "Вул. Мрії – Майдан Незалежності";

№ 23 – "Вул. Мрії – Лук’янівська площа";

№ 26 – "Просп. Свободи – станція метро "Нивки";

№ 35 – "Просп. Свободи – вул. Кадетський гай".

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