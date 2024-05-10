Графики отключения света в Киеве: когда ограничат потребление электроэнергии

Графики будут действовать не для всех потребителей

В настоящее время наблюдается сложная ситуация в энергосистеме Украины. Поэтому в Киеве будут использованы графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора.

Они будут действовать с 18:00 10 мая до 07:00 11 мая. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Для бытовых потребителей ограничения не используются. Однако жителей столицы призывают экономно использовать электроэнергию.

В "Укрэнерго" отмечают, что энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит. Причиной есть масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько электроэнергии, как до атаки.

"Вчера, 9 мая, Диспетчерский центр "Укрэнерго" из-за отсутствия или недостаточного объема импорта электроэнергии в ночные часы был вынужден продлить срок действия графиков ограничения мощности для промышленности с 23:00 до 07:00 утра 10 мая", — подчеркивают в компании.

Сегодня тоже будут графики. А в случае увеличения потребления, возможно применение аварийных отключений.

Напоминаем, для улучшения работы энергосистемы рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, которые приходятся на 18:00-00:00, а ночью или утром.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве выросли тарифы на воду и тепло. В июне потребители получат новые платежки.