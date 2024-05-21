"Відмили" 24 мільйона на будівництві мосту в Києві: генпідряднику повідомили про підозру

Службовцю загрожує до 12 років тюрми

У Києві під час будівництва Подільського мосту завищили на 24 мільйонів гривень витрати на оренду техніки. Керівнику генпідрядної організації повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє поліція Києва. Розслідування проходить за двома статтями Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що у квітні 2017 року між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та генпідрядником був укладений договір на виконання робіт на об'єкті "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

"Генпідрядник із залученням підрядних та субпідрядних організацій здійснює роботи з завершення будівництва Подільського мостового переходу, для його подальшого введення в експлуатацію", — йдеться у повідомленні.

В ході розслідування стало відомо, що директор генпідрядної компанії, діючи за попередньою змовою з керівниками підконтрольних йому фірм, підписав акти виконаних робіт, у яких штучно завищив вартість оренди будівельної техніки на суму понад 24 мільйони гривень.

Подільський міст у Києві

"Службовцю повідомлено про підозру за двома статтями ККУ — за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191", — зазначають у поліції.

Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Правоохоронці підкреслюють, що на рахунки генпідрядної організації накладено арешт.

У поліції додають, що заступнику директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", який підписав фальшиві документи, вже оголошено про підозру. Наразі справа скерована до суду. Досудове розслідування щодо інших учасників цієї злочинної схеми триває.

Для довідки: Ідея будівництва Подільського мосту виникла ще в 1970-х роках, але перші конструкції почали зводити лише у 1993 році. Роботи незабаром припинили, а через 10 років їх відновили.

У 2023 році міст відкрили лише для автобусів, екстрених служб та військових авто. Цікаво, що він потрапив до німецького посібника як приклад невдалого проєкту.

Раніше "Телеграф" писав, що мер Києва Віталій Кличко відкрив рух недоробленим новим шляхопроводом у столиці. Довжина розв'язки по вулиці Полярній естакадою через Богатирську становить 125 метрів.