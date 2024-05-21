"Отмыли" 24 миллиона на строительстве моста в Киеве: генподрядчику сообщили о подозрении

Служащему грозит до 12 лет тюрьмы

В Киеве во время строительства Подольского моста завысили на 24 миллиона гривен расходы на аренду техники. Руководителю генподрядной организации сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщает полиция Киева. Расследование проходит по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что в апреле 2017 между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и генподрядчиком был заключен договор на выполнение работ на объекте "Строительство Подольского мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве".

"Генподрядчик с привлечением подрядных и субподрядных организаций осуществляет работы по завершению строительства Подольского мостового перехода, для его последующего ввода в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

В ходе расследования стало известно, что директор генподрядной компании, действуя по предварительному сговору с руководителями подконтрольных ему фирм, подписал акты выполненных работ, в которых искусственно завысил стоимость аренды строительной техники на сумму более 24 миллионов гривен.

Подольский мост в Киеве

"Служащему сообщено о подозрении по двум статьям УКУ — по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191", — отмечают в полиции.

Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители подчеркивают, что на счета генподрядной организации наложен арест.

В полиции добавляют, что подписавший фальшивые документы заместителю директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" уже объявлено о подозрении. В настоящее время дело направлено в суд. Досудебное расследование по другим участникам этой преступной схемы продолжается.

Для справки: Идея строительства Подольского моста возникла еще в 1970-х годах, но первые конструкции начали возводить только в 1993 году. Работы вскоре прекратили, а спустя 10 лет их возобновили.

В 2023 году мост открыли только для автобусов, экстренных служб и военных авто. Интересно, что он попал в германское руководство как пример неудачного проекта.

Ранее "Телеграф" писал, что мэр Киева Виталий Кличко открыл движение недоделанным новым путепроводом в столице. Длина развязки по улице Полярной эстакады через Богатырскую составляет 125 метров.