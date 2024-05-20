Кличко відкрив рух недоробленим новим шляхопроводом у Києві (фото)

На шляхопроводі також встановлять нові зупинки громадського транспорту і змонтують контактну мережу тролейбуса

У понеділок, 20 травня, в Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Роботи на цьому об’єкті стартували у червні 2023 року.

Будівельники в стислий термін встигли встановити опори шляхопроводу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, довжина нового шляхопроводу по вулиці Полярній естакадою через Богатирську становить 125 метрів. Будівельники в стислий термін встановили тут опори та змонтували 72 балки прогонових будов. Також було облаштовано підземний пішохідний перехід та встановлено сучасне освітлення.

Як і на всіх нових об’єктах, тут облаштують велодоріжки.

Новий шляхопровід на Оболоні

Рух було запущено 20 травня

На відкритті був присутній мер Києва Кличко

"Повністю завершити роботи на об’єкті — відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу — плануємо до осені цього року. А також відремонтувати підходи до розв’язки, — ділянки дороги, в тому числі на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу", — повідомив Кличко.

Встановлять на об'єкті й нові зупинки громадського транспорту, а також здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території.

"Ми робимо все можливе, щоб забезпечити життєдіяльність міста та комфорт мешканців. Оновлюємо дороги, розв'язки та мости там, де це конче необхідно", — резюмував мер Києва.

Новий шляхопровід на Оболоні

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