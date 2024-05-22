Ранок почався з бійки: двоє водіїв влаштували мордобій посеред дороги в Києві (відео)

Причина конфлікту невідома

У середу вранці, 22 травня, у Деснянському районі Києва сталася запекла бійка між двома водіями. Чоловіки зупинили свої автомобілі та почали з’ясовувати стосунки прямо на проїжджій частині.

Що саме спричинило конфлікт невідомо. Очевидці бійки зняли її фрагмент на відео та поділилися коротким роликом у соцмережі.

Так, на одній із вулиць Троєщини перехожі помітили двох чоловіків, які просто на дорозі почали битися. Обидва водія поводилися агресивно — на кадрах, які опублікували в мережі, можна побачити, як вони безжально б’ють один одного.

Чим закінчилася бійка та хто вийшов із неї переможцем — залишається лише здогадуватися.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж з іронією відреагували на це відео. Люди почали жартувати про те, що водії "вразилися" боєм Усика проти Ф’юрі, а також зазначили, що це не бійка, а "ранкова руханка":

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві сталася бійка за участю дівчини-військової. Сутичка почалася на території столичного житлового масиву Академмістечко.