В елітному мікрорайоні Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за мільйони гривень

Наприкінці травня буде обрано підрядника

У Голосіївському районі столиці комунальне підприємство "Київміськсвітло" планує провести заміну ртутних та натрієвих вуличних світильників на світлодіодні. Роботи хочуть проводити в елітному мікрорайоні Пирогів і планують витратити на ці потреби понад 10 мільйонів гривень.

Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 1 жовтня поточного року. Про це стало відомо із опублікованого на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro тендеру.

Так, столичне КП "Київміськсвітло" зібралося під час війни провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території житлового масиву Пирогів. Тут планується замінити ртутні та натрієві світильники на світлодіодні ліхтарі.

Роботи проводитимуться у приватному секторі в межах вулиць Пирогівський шлях, Корінної, Солов’їної, Лауреатської, Фестивальної, Квітучої, Комунальної, Бродівської у Голосіївському районі.

На дані роботи планується виділити 10 723 239 гривень зі спецфонду місцевого бюджету. Аукціон пройде 31 травня поточного року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення капітального ремонту.

За умовами договору підрядник повинен буде провести на вказаних вулицях демонтаж старих ліхтарів та вивезти все будівельне сміття. Потім необхідно встановити нові світильники, а також провести монтаж кронштейнів, проводів і кабелів.

Крім цього в договорі зазначено, що підрядник має відновити благоустрій території, на якій відбуватимуться ремонтні роботи, — тут мають засіяти газонну траву.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині хотіли відремонтувати неіснуюче укриття за 4 мільйони гривень. Завдяки своєчасному втручанню аудиторів вдалося повернути до місцевого бюджету аванс, який незаконно було перераховано підряднику.