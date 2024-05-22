Герой України втік до Росії: Мінкульт збирається позбавити звання режисера Резніковича

Екскерівник театру імені Лесі Українки зараз викладає у російському театральному інституті

Мінкульт вимагає позбавити колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України. Варто зазначити, що Резнікович 2022 року втік до РФ і відразу почав транслювати свою антиукраїнську позицію через російські пропагандистські медіа.

Незважаючи на пряму підтримку російської політики, Резнікович досі має найвище в країні звання Героя України і залишається членом Національної академії мистецтв України. Про це повідомляє сайт Мінкульту.

Так, Михайло Резнікович – колишній генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Після нетривалого перебування у Києві на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він залишив територію України та почав співпрацювати з державними інститутами країни-агресора.

Нині Резнікович викладає у російському інституті театрального мистецтва. Вже з перших днів втечі з України Резнікович почав транслювати свою антиукраїнську позицію через пропагандистські російські медіа.

До прикладу, в інтерв'ю YouTube-каналу "БелРос" він поскаржився на "винищення українцями російської мови і культури", а також розповів про "братерство українського і російського народів".

Після цих заяв Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовився від вистав колишнього художнього керівника. Скасовані були вистави Резніковича "Фальшива нота", "У полоні пристрастей", "Глузливе моє щастя", "Оголена зі скрипкою". Анонси та описи цих постановок видалили з сайту театру.

Свого часу Михайло Резнікович отримав низку державних нагород. Окрім звань Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, він також є академіком-засновником Національної академії мистецтв України.

З огляду на те, що Національна академія мистецтв України фінансується з Державного бюджету України МКІП звернулося до НАМУ з вимогою позбавити Резніковича звання академіка.

Крім того, МКІП спільно з профільним комітетом Верховної Ради України вже розробив усі необхідні зміни до законодавства з питання позбавлення зрадників державних нагород та почесних звань. Наразі відповідний законопроєкт очікує свого ухвалення українським парламентом.

Хто такий Резнікович

Він народився 1938 року в Харкові. Закінчив тоді ще Ленінградський інститут театру, музики та кінематографії та переїхав до Києва. Також працював у Москві та в Новосибірську. Здійснював постановки у театрах Ленінграда, Москви, Варни, Пекіна, Хайфи.

З 1989 по 2022 рік був професором, завідувачем кафедри режисури та акторської майстерності Національного університету театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого.

З 1994 по грудень 2022 був генеральним директором — художнім керівником Національного академічного театру ім. Лесі Українки.

Резнікович є академіком Національної академії мистецтв України. Член Національної спілки театральних діячів України

Його син – російсько-англійський бізнесмен, колишній виконавчий директор російської холдингової компанії Altimo Олексій Резнікович. Невістка — актриса Анастасія Чухрай, дочка російського кінорежисера Павла Чухрая.

Резнікович втік до РФ

Михайло Резнікович – народний артист та Герой України, лауреат Національної премії ім. Шевченка. 2006 року став депутатом Київради від Партії регіонів, а в серпні 2013 року Янукович присвоїв режисерові звання Героя України. У квітні 2005 року Резніковича було звільнено з посади генерального директора театру ім. Лесі Українки за рішенням міністра культури Оксани Білозір, але у грудні того ж року його було відновлено.

У 2021 році Резніковича вкотре переобрали директором театру. У листопаді 2022 року Резнікович виїхав із України. На початку 2023 року його було звільнено з посади керівника театру імені Лесі Українки. Про це повідомив Мінкульт.

У відомстві зазначили, що за час повномасштабного вторгнення режисер перебував на лікуванні у Великій Британії і "не міг продовжувати активну роботу". Однак сам Резнікович ще довго не погоджувався з таким рішенням та постійно його критикував.

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