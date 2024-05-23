Был изготовлен в 18 веке: как проходит реставрация креста центрального купола Софийского собора (фото)

Работы выполняют профессиональные специалисты

Масштабная реставрация креста центрального купола Софийского собора в Киеве идет по графику. Работы в полном объеме финансируют меценаты, которые обеспокоены состоянием уникального памятника 18 века.

Мастера используют традиционные технологии и очень трепетно относятся к своей работе. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

Стало известно о том, что крест центрального купола столичного Софийского собора продолжают реставрировать. На сегодняшний день полность завершены работы по восстановлению восточной плоскости облачения креста, который был изготовлен в ХѴІІІ веке, и мастера уже приступили к реставрации его западной части.

Реставрация идет по плану

Крест был изготовлен в 18 веке

Реставрацию проводят специалисты

"Изготовление нового каркаса выполнено более чем на 60%. Работы проводим без отклонения относительно запланированного графика и исключительно за счет меценатов", — подчеркнул Кириленко.

Новый каркас изговлен на 60%

Реставрация идет полным ходом

Мастера используют исторические технологии

Стоит отметить, что мастера используют исключительно традиционные исторические технологии. По словам Кириленко, каркас креста был выполнен в 70-х годах ХХ века и он полностью обветшал.

Облачение же, по всем документам, также должно было быть изготовлено в тот же период, однако по факту его не реставрировали с ХVIII века (именно тогда оно и было изготовлено).

"Каркас мы заменяем, а облачение реставрируем по всем правилам и технологиям и возвращаемся на свое место", — резюмировал заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская".

Крест реставрируют за счет меценатов

Напомним, что в 2023 году по результатам исследований техническое состояние системы куполов и особенно центрального купола было оценено как непригодное к нормальной эксплуатации.

Как оказалось, конструкции и обшивка крестов и фальцевые соединения находились в остро аварийном состоянии, что могло в любое время привести к разрушению части куполов.

Крест центрального купола находился в плачевном состоянии

К реставрации привлекли деньги меценатов

По результатам экспертизы был предусмотрен комплекс мер по предупреждению возникновения возможных аварийных ситуаций. Национальный заповедник София Киевская объявил тендер на проведение "Реставрации кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора".

Докуметация прошла экспертизу и получила положительный экспертный отчет, а также согласование Министерства культуры и информационной политики Украины. На эти цели из бюджета было решено выделить практически 80 миллионов гривен.

Эта информация вызвала критику со стороны жителей Киева — люди усомнились в целесообразности выделения столь крупной денежной суммы на реставрацию святыни во время войны.

Однако руководство национального заповедника София Киевская заверило, что "неудовлетворительное состояние крыши, конструктивов и куполов собора стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника, который входит в список ЮНЕСКО".

На предварительном этапе реставрации специалисты сделали детальные обмеры, описания и обследования креста центрального купола собора, провели химико-технологические исследования, создали трехмерную модель святыни, а также составили картограммы имеющихся на ней дефектов и повреждений.

После этого, в апреле текущего года, специалисты приступили непосредственно к реставрации его отделки.

Предварительный этап реставрации

Специалисты провели все необходимые исследования

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном микрорайоне Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за миллионы гривен. Здесь планируется заменить ртутные и натриевые светильники на светодиодные фонари.