Зривали та пхали в пакети: у Києві подружня пара серед білого дня розікрала клумбу (фотофакт)

Негідна поведінка дорослих людей обурила киян

У середу, 22 травня, у Дарницькому районі Києва перехожі помітили подружню пару, яка безцеремонно рвала квіти з клумби. Люди вирішили привласнити собі рослини, трепетно вирощені місцевими жителями.

Зірвані квіти пара складала в пакети і поспішила втекти, проте їх встигли сфотографувати очевидці. Знімки "квіткових" вандалів опублікували у популярній соцмережі.

Так, на Позняках подружжя середнього віку серед білого дня розікрала клумбу. Чоловік і жінка зірвали рослини з корінням і сховали їх у пакет, проте перехожі звернули увагу на дивну пару та почали робити їм зауваження.

Побачивши, що вони потрапили в поле зору оточуючих пара вирішила позбутися "доказів" — вони викинули рослини в озеро.

"Подружжя нарвало пакети квітів, але коли побачили, що їх знімають, почали скидати "докази" у воду. А пальчики від землі мужик не встиг відмити. Місто має знати таких "героїв" в обличчя", — підписали пост в соцмережі.

Раніше у Києві дівчатка-підлітки знищили клумбу з конваліями. Неповнолітні вирішили зібрати для себе гарні букети і тому почали зривати рослини, які вирощували місцеві жителі.

Варто зазначити, що клумба була обнесена металевим парканом, проте навіть це не зупинило дівчаток – вони зірвали велику кількість конвалії, а листя викинули прямо на пішохідну доріжку.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у елітному мікрорайоні Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за мільйони гривень. Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 1 жовтня поточного року.