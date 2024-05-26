На Оболоні в Києві відкрився новий міст-хвиля: чи варто на нього йти дивитися

Зона стала новою перлиною району

"Це точно буде ще одне улюблене місце відпочинку для киян", — пишуть у мережі про Оболонський острів у Києві. Нещодавно тут були завершені всі будівельні роботи, а днями відкрито новенький "міст-хвилю", який з’єднав острів з парком "Наталка".

Чимало киян вже встигли відвідати нову зону для відпочинку. Світлинами діляться у своїх соціальних мережах.

Будівництво нового мосту на Оболоні розпочали у 2021-му році. На початку повномасштабної війни роботи були призупинені. Відновили будівництво навесні минулого року. Тоді ж розпочалися роботи над благоустроєм нової рекреаційної зони відпочинку. Все за кошти іноземних та українських меценатів.

Окремої уваги, звісно, заслуговує новий "міст-хвиля". І не лише через свій цікавий зовнішній вигляд.

"Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення перил мосту", — мовив мер Кличко на відкритті об’єкту.

Чудове місце для занять спортом

На острові чимало відпочивальників

Міст-хвиля на Оболоні

Мапа Оболонського острову

Чудовий краєвид

Рекреаційну зону на острові Оболонський облаштували з максимальним збереженням флори та фауни. Встановили лави, дитячі майданчики, туалети. Зробили пішохідні та велосипедні маршрути. Також висадили нові дерева та кущі, зокрема декоративні яблуні, рожева акація, бузок та квіти, що тішитимуть око усе літо.

Зелені насадження тішать око

Приємне місце для прогулянки

Перлина Оболоні

На острові всі вигоди

Оболонський острів знаходиться в Оболонському районі Києві, що й випливає з його назви. Дістатися до нього можна з будь-якого куточка столиці на громадському транспорті. Наприклад, з Хрещатика можна доїхати маршрутним таксі №114.

Мапа Києва з Оболонським островом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що новий міст-хвиля викликав мітинг у Києві. Люди з різних куточків столиці зібралися з вимогою від влади добудувати низку київських ЖК.