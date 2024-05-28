В Киеве появились парклеты: что это такое и почему их не оцинили (фото)
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Модная тенденция должна быть не только красивой, но и практичной
В Киеве возле станции метро "Политехнический институт" появились парклеты. Общественность такую инициативу раскритиковала и рассказала, как плохая реализация убивает хорошую идею.
Парклет установлен на участке, где никогда не парковались автомобили. То есть он не выполняет свою основную функцию – не защищает городское пространство от лишних машин, считают в общественной организации "Пассажиры Киева".
"Парклет — это продолжение тротуара, целью которого увеличение площади пешеходной зоны, которая раньше использовалась автомобилями. Именно поэтому парклеты устанавливают на паркоместах или на полосах, запаркованных автомобилями", — рассказывают в организации.
Однако реализация парклета у станции метро "Политехнический институт", к сожалению, вызывает множество вопросов.
"Киевские власти почему-то решили установить парклет в зоне, которая и до этого "принадлежала" пешеходам. Водители здесь не парковались. Таким образом, деревянная конструкция потеряла свою основную функцию – защиты городского пространства от лишних транспортных средств", — отмечают "Пассажиры Киева".
Также отсутствуют зеленые насаждения, которые могли бы обеспечить тень. Потому отдохнуть в жаркие дни с комфортом не удастся.
"Парклет — это о функции, а не о внешнем виде. Поэтому данную конструкцию логичнее называть просто скамейкой", — подчеркнули в организации.
Напомним, киевляне раскритиковали новую развязку на улице Богатырской, которую недавно открыл мэр Киева Виталий Кличко. Стоила она 2 миллиарда гривен, где нет доказанной эффективности. Так считают в общественной организации "Пассажиры Киева". Подчеркнули, что это "очередной проект расточительства".
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на Оболони открылся новый мост-волна. Многие киевляне уже успели посетить новую зону для отдыха и поделились фотографиями.