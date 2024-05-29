У київському ТРЦ жінка вигулювала у дитячому візку незвичайного улюбленця (відео)

Чого тільки не побачиш у столиці

У Дарницькому районі Києва на території ТРЦ New Way відвідувачі звернули увагу на жінку з дитячим візком. Як виявилося, всередині знаходилася біла домашня гуска, яку дбайлива господиня вирішила вигуляти і взяла із собою на шопінг.

Цікаво, що пернатому не знадобився повідець і він досить спокійно поводився у багатолюдному місці. Відео жінки з гускою опублікували очевидці у Телеграм-каналі "Лівий берег. Київ".

Так, у ТРЦ New Way на вулиці Архітектора Вербицького жінка вирішила прогулятися разом зі своїм улюбленцем — домашньою гускою. Пернатого посадили в дитячий візок та "вивели в люди".

Цікаво, що гуска поводилася досить спокійно і не реагувала на інших покупців та відвідувачів ТРЦ. Жінка дбайливо гладила свого улюбленця і розмовляла з ним, а також не використовувала повідець.

Варто зазначити, що в коментарях під постом частина людей пошкодували жінку і припустила, що вона страждає на психічні відхилення.

Інші ж зазначили, що не бачать нічого особливого в такому улюбленці і вважають, що кожен може тримати вдома ту тваринку, яка подобається саме їм:

Для довідки: ТРЦ New Way – це великий торговий центр із роздрібними магазинами, супермаркетом, кінотеатром та дитячою ігровою зоною.

Розташований він на вулиці Архітектора Вербицького, 1.

ТРЦ New Way на Вербицького,1

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