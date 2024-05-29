Який вигляд мали перші супермаркети радянського Києва і що в них продавалося (фото)

Ці ретро-знімки точно зможуть вас зацікавити

Перші магазини під назвою "Універсам" почали з’являтися у Києві в далекі 1970-ті роки. Їхні будівлі мали незвичний вигляд, а саму концепцію запозичили в західних магазинів.

Саме "Універсами" і стали аналогами звичних нам супермаркетів. Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію появи перших "буржуазних" торгових точок у Києві.

Так, перший у Києві "Універсам" відкрився на Микільській Борщагівці в 1973 році. В "Універсамі" були всі атрибути сучасного супермаркету: і пластикові кошики, і персонал у брендованому одязі, і довгі ряди стелажів заставлених усілякими товарами.

Побудований він був за проектом архітекторів М. Будиловського, а його торгова площа становила 4800 метрів квадратних.

Перший "Універсам" на Борщагівці

Перші радянські супермаркети

У лютому 1976 року на Оболоні відкрили другий "Універсам". Він мав площу 6 000 квадратних метрів та також був збудований архітектором Будиловським.

На першому поверсі розташовувалися продуктовий та лікеро-горілчаний відділи, а на другому – галантерея, канцтовари, парфумерія, платівки та іграшки.

"Фішкою" нового магазину став стіл замовлень, де кожен бажаючий міг замовити доставку продуктів додому.

"Універсами" мали величезні площі та кілька поверхів

"Універсам" на Оболоні

"Універсам" на Оболоні

Покупці могли використовувати пластикові кошики чи залізні візки, розплачуватись на касі за всі покупки одразу. Причому використовувати стали справжні касові апарати замість бухгалтерських рахівниць.

Також "фішкою" перших супермаркетів став "дивовижний" стрічковий транспортер, який на виході збирав порожні кошики.

В "Універсамах" було представлено широкий асортимент продуктів

У магазинах такого формату завжди було багатолюдно

Юний покупець

В "Універсамах" було представлено широкий асортимент продуктів та різноманітних товарів. У магазинах такого формату завжди було багатолюдно і кожен міг придбати саме те, що йому сподобалося.

Варто зазначити, що в "Універсамах" продавці були одягнені у фірмову уніформу з вишивкою та обов’язково носили бейдж у вигляді пластикового круглого значка.

Продавці носили брендовану форму

Крім згаданих районів, "Універсами" також відкривалися на Троєщині, Русанівці, Нивках та інших житлових масивах.

В основному їх будували під час зведення нових житлових кварталів, що дозволяло забезпечити місцевим мешканцям доступ до зручних супермаркетів.

Інтер’єр у таких магазинах був сучасним та незвичайним

Перші "Універсами"

Вже після розвалу СРСР, у 1990-ті, на зміну старим державним "Універсамам" прийшли зарубіжні, а згодом і були створені свої, але вже приватні.

Сьогодні знайти супермаркет у кожному з районів столиці можна буквально на кожному розі та такими торговими майданчиками нікого давно не здивуєш.

Тик виглядали перші супермаркети у радянському Києві

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав перший McDonalds у Києві. Наша країна стала 102-ю за рахунком, куди "зайшли" заклади найбільшої у світі мережі ресторанів фастфуду.