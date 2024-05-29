В киевском ТРЦ женщина выгуливала в детской коляске необычного питомца (видео)

Чего только не увидишь в столице

В Дарницком районе Киева на территории ТРЦ New Way посетители обратили внимание на женщину с детской коляской. Как оказалось, внутри находилась белая домашняя утка, которую заботливая хозяйка решила выгулять и взяла с собой на шоппинг.

Интересно, что пернатому не понадобился поводок и он достаточно спокойно вел себя в многолюдном месте. Видео женщины с уткой опубликовали очевидцы в Телеграмм-канале "Левый берег. Киев".

Так, в ТРЦ New Way на улице Архитектора Вербицкого женщина решила прогуляться вместе со своим питомцем — домашней уткой. Пернатого посадили в детскую коляску и "вывели в люди".

Интересно, что утка вела себя достаточно спокойно и не реагировала на зевак. Женщина же ласково гладила своего питомца и разговаривала с ним, а также не использовала поводок.

Стоит отметить, что в комментариях под постом часть людей пожалели женщину и предположила, что она страдает психические отклонения.

Другие же отметили, что не видят ничего особенного в таком любимце и считают, что каждый может держать дома то животное, которое нравится именно ему:

Для справки: ТРЦ New Way — это большой торговый центр с розничными магазинами, супермаркетом, кинотеатром и детской игровой зоной. Расположен он по улице Архитектора Вербицкого, 1.

ТРЦ New Way на Вербицкого,1

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Центральный гастроном на Крещатике в период дефицита. Именно здесь в 90-х был лучший "ассортимент" товаров и возле него всегда толпилось большое количество людей.