У Києві з'являються парклети та дощові садки: для чого вони, розповіли у КМДА

Скоро їх можна буде побачити в усіх районах міста

У Києві впроваджуються нові ініціативи, спрямовані на покращення благоустрою та екологічної ситуації. В рамках експерименту в столиці встановлюють парклети та облаштовують дощові садки.

Детальніше про модні рішення "Телеграфу" розповів директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний. За його словами, ідея з'явилася на початку 2023 року.

"Вивчаючи досвід європейських країн, як можна змінити наше середовище, зробити його більш комфортним для мешканців Києва, ми почали опрацьовувати концепцію встановлення парклетів в громадських просторах. Їх мета подвійна. З одного боку, вони задумувалися колись як елемент, який повинен естетично перешкоджати паркуванню авто і повертати тротуари пішоходам. Крім того, навіть коли не йдеться про перешкоджання паркуванню, ми встановлюємо парклети в місцях, де немає достатньої кількості зелених насаджень і лавок. В такому випадку парклет може виконувати функцію "піт-стопу"", — каже Возний.

Напрацювавши це рішення, у Департаменті вирішили цього року в рамках експерименту встановити парклети в кожному районі Києва. Якщо вони сподобаються городянам, то в наступному році цю практику масштабують.

З приводу вартості такої ініціативи директор Департаменту розповів, що парклети виготовляються власними силами працівників комунальних підприємств.

"Для цього закуповуються тільки елементи з металу, дерева, які наші працівники самостійно зварюють, конструюють. І озеленення, яке використовується в парклеті, також вирощується нашими комунальними підприємствами. Тому на їх виготовлення не залучаємо жодного підрядника", — зазначає Возний.

Часто парклет стає розширенням тротуару

Він розповідає, що надходять меценатські пропозиції. Одного разу до Департаменту прийшла людина з компанії, яка виготовляє дошки з пресованої деревини. Вона запропонувала надати сировину для влаштування парклету.

Олександр Возний підкреслює, що підхід до їх встановлення буде комбінований. У деяких місцях це будуть ділянки, де раніше паркувалися автомобілі. В інших, де це буде доцільно, наприклад, біля виходів з метро. Облаштують комфортні зони з лавами й озелененням, де люди зможуть перепочити.

Виготовляють парклети без залучення додаткових бюджетних коштів

Також директор Департаменту розповів про ще одну цікаву ініціативу. Дощові садки — це найпростіший та найдешевший варіант збору й утримання дощової води.

Возний зазначив, що в координації з комунальними підприємствами, які займаються утриманням доріг у районах, були визначені місця для облаштування дощових садків.

Ландшафтні рішення для збирання та подальшої утилізації води

"Ми визначили місця, де збирається дощова вода, та направили її на зелені зони – у спеціальні заглиблені клумби. Від звичайних квітників вони відрізняються наявністю системи дренажу. Вона створена завдяки декільком шарам різних матеріалів, зокрема щебню дрібної фракції. Також невід’ємна частина дощових садків – це вологолюбні та одночасно стійкі до спеки рослини. В результаті такого рішення вода, яка раніше потрапляла в каналізації або залишалася на асфальті, тепер підживлює рослини на зелених зонах", — розповідає директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Перший дощовий садок облаштований на Контрактовій площі, де раніше вода накопичувалася біля тротуару, створюючи незручності для киян.

Вони мають вигляд квіткової клумби

Другий об'єкт розташований на нещодавно відкритому Оболонському острові, де також були проблеми з водовідведенням під час сильних дощів. Третій садок облаштований в Солом'янському районі на проспекті Відрадному.

"Всі роботи виконуються силами наших співробітників без залучення підрядників. Закуповуємо лише необхідні матеріали, такі як геотекстильні мембрани та гравій. Це робить проєкт економічно вигідним", — додав Возний.

Дощові садки здатні поглинати та затримувати до 90% води

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на Оболоні відкрився новий міст-хвиля. Чимало киян вже встигли відвідати нову зону для відпочинку та поділитися світлинами соцмережах.