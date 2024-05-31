В Киеве появляются парклеты и дождевые сады: для чего они рассказали в КГГА

Скоро их можно будет увидеть во всех районах города

В Киеве вводятся новые инициативы, направленные на улучшение благоустройства и экологической ситуации. В рамках эксперимента в столице устанавливают парклеты и обустраивают дождевые сады.

Детальнее о модных решениях "Телеграфа" рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный. По его словам, идея возникла в начале 2023 года.

"Изучая опыт европейских стран, как можно изменить нашу среду, сделать ее более комфортной для жителей Киева, мы начали прорабатывать концепцию установки парклетов в общественных пространствах. Их цель двойная. С одной стороны, они задумывались когда-то как элемент, который должен эстетически препятствовать парковке авто и возвращать тротуары пешеходам. Кроме того, даже если речь не идет о препятствии парковке, мы устанавливаем парклеты в местах, где нет достаточного количества зеленых насаждений и скамеек. В таком случае парклет может выполнять функцию "пит-стопа", — говорит Возный.

Наработав это решение, в Департаменте решили в этом году в рамках эксперимента установить парклеты в каждом районе Киева. Если они понравятся горожанам, то в следующем году практику масштабируют.

По поводу стоимости такой инициативы директор Департамента рассказал, что парклеты производятся собственными силами работников коммунальных предприятий.

"Для этого закупаются только элементы из металла, древесины, которые наши работники самостоятельно сваривают, конструируют. И используемое в парклете озеленение также выращивается нашими коммунальными предприятиями. Поэтому на их изготовление не привлекаем ни одного подрядчика", — отмечает Возный.

Часто парклет становится расширением тротуара

Он говорит, что поступают меценатские предложения. Однажды в Департамент пришел человек из компании, которая производит доски из прессованной древесины. Он предложил предоставить сырье для парклета.

Александр Возный подчеркивает, что подход к их установке будет комбинирован. В некоторых местах это будут участки, где раньше парковались автомобили. В других, где это будет целесообразно, например у выходов из метро. Обустроят комфортные зоны со скамьями и озеленением, где люди смогут отдохнуть.

Изготавливают парклеты без привлечения дополнительных бюджетных средств

Также директор Департамента рассказал о еще одной интересной инициативе. Дождевые сады – это самый простой и дешевый вариант сбора и содержания дождевой воды.

Возный отметил, что в координации с коммунальными предприятиями, занимающимися содержанием дорог в районах, были определены места для обустройства дождевых садов.

Ландшафтные решения для сбора и последующей утилизации воды

"Мы определили места, где собирается дождевая вода и направили ее на зеленые зоны – в специальные углубленные клумбы. От обычных цветников они отличаются наличием дренажа. Она создана благодаря нескольким слоям различных материалов, в частности щебня мелкой фракции. Также неотъемлемая часть дождевых садов – это влаголюбивые и одновременно устойчивые к жаре растения. В результате такого решения вода, ранее попадавшая в канализацию или остававшаяся на асфальте, теперь подпитывает растения на зеленых зонах", — рассказывает директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Первый дождевой сад обустроен на Контрактовой площади, где раньше вода скапливалась у тротуара, создавая неудобства для киевлян.

Они имеют вид цветочной клумбы

Второй объект расположен на недавно открытом Оболонском острове, где также возникли проблемы с водоотводом во время сильных дождей. Третий сад обустроен в Соломенском районе на проспекте Отрадном.

"Все работы выполняются силами наших сотрудников без привлечения подрядчиков. Закупаем только необходимые материалы, такие как геотекстильные мембраны и гравий. Это делает проект экономически выгодным", — добавил Возный.

Дождевые сады способны поглощать и задерживать до 90% воды

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на Оболони открылся новый мост-волна. Многие киевляне уже успели посетить новую зону для отдыха и поделиться фотографиями в соцсетях.