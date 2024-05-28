Відпочинок з басейном у Києві та за містом: найкращі місця для літнього релаксу

Відвідувачі можуть насолодитися не лише відкритими водоймами, а й чудовими краєвидами

З настанням літньої спеки багато киян та гостей столиці шукають прохолодні місця для відпочинку. Басейни стають справжнім порятунком, надаючи можливість насолоджуватися водними процедурами в комфортних умовах.

"Телеграф" підготував огляд найкращих місць для відпочинку з басейнами у Києві та області.

City Beach Club

Клуб розташований на даху ТЦ Ocean Plaza, має два басейни та пропонує відвідувачам чудові панорами міста, шезлонги та зону відпочинку з барами та ресторанами. Відчиняє свої двері клуб Києва лише влітку.

Графік роботи: 9:00 — 23:00 щодня.

Вартість: шезлонг – 800 грн у будні та 1000 грн на вихідних.

Адреса: вул. Антоновича, 176.

City Beach Club

Sungrilla Club

Місце для відпочинку з басейнами біля Дніпра чудово вписалося в індустріальний міський пейзаж. Тут можна поспостерігати за баржами, суднами, що проходять річкою, плаваючи під відкритим небом.

Графік роботи: пн — чт з 10:00 до 20:00, пт — нд з 10:00 до 22:00.

Вартість: Шезлонги у будні 400 грн, на вихідних 500 грн. Ліжко 900/1200 грн. Бунгало 1500/2000 грн.

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 10.

Sungrilla Club

Tsarsky City Resort

Комплекс пропонує все, що потрібно для повноцінного релаксу та відновлення сил. Tsarsky City Resort може похвалитися двома басейнами: критим і відкритим. Незалежно від погоди, ви завжди зможете насолодитися плаванням та водними процедурами. У комплексі не тільки можна поплавати, але поїсти та випити. Також відвідувачі можуть розслабитися з кальяном.

Графік роботи: з 7:00 до 22:00 щодня.

Вартість: 1500 грн на день, проте ціни можуть змінюватися – краще уточнити прайс.

Адреса: вул. Старонаводницька, 13Б.

Tsarsky City Resort

Відпочинок під Києвом

Sobi Club

У клубі на гостей чекає великий відкритий басейн зі штучним водоспадом і гідромасажем. Для дітей облаштований окремий пляж. Також є спа-комплекс для дорослих. На території комплексу є ще одне штучна водойма з лазнею і сауною. У Sobi є готель, де можна залишитися на ніч.

Вартість: біля басейнів у будні 1200 грн, на вихідні 1800 грн за одного дорослого.

Адреса: Вишгородський район, 1 км від Київської ГЕС в сторону c. Хотянівка.

Комплекс Sobi Club

Grand Admiral Resort & SPA

Цей комплекс відпочинку, розташований за 15 км від Києва, прямо в лісі. Тут пропонують широкий спектр водних і спа-процедур, зокрема відкритий басейн з підігрівом. Дві дитячі штучні водоймища: невелика глибина (0,4 метра) робить їх безпечними для дітей будь-якого віку.

Графік роботи: вівторок з 15:00 до 23:00, понеділок, середа – неділя і святкові дні з 9:00 до 23:00.

Адреса: м. Ірпінь, вул. Варшавська, 116.

Ціни: уточнюйте у комплексі Grand Admiral Resort & SPA.

Заміський комплекс відпочинку

Раніше "Телеграф" писав, де відпочити на Київському морі та скільки це може коштувати. Зупинитися можна як у готелі, так і на березі річки із наметами.