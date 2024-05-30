Інстаграмні локації та шикарні види: 9 найкращих басейнів у Києві

На вас чекає не лише відпочинок біля води, але й чудові краєвиди

З настанням тепла кияни та гості столиці починають підшукувати цікаві місця для відпочинку. В умовах "кам'яних джунглів" басейни стають справжнім порятунком, даруючи можливість насолоджуватися водними процедурами в комфортних умовах.

У столиці є комплекси, що надають відвідувачам можливість не тільки поплавати і розслабитися, а й зайнятися активними видами спорту, смачно поїсти і послухати музику.

Редакція "Телеграфу" підготувала для своїх читачів добірку місць із басейнами в Києві, які працюють цього літа попри воєнний стан.

Адреса: вул. Алімпія Галика, 13-б

Час роботи: з 11:00 до 22:00 щоденно

Вартість: вхід безкоштовний, але для плавання в басейні слід орендувати шезлонг. Його вартість у будні – 600 грн, у вихідні – 800 грн. Вхід для дітей віком до 8 років – безкоштовний

Slavutych Beach Club Київ

У комплексі є дорослий та дитячий басейни, шезлонги з парасольками та бунгало. Дозволено вхід із тваринами вагою до 4 кілограм.

На території працює бар та кафе. Є кальянна карта. Для дітей передбачено окреме дитяче меню. Вхід зі своїми продуктами заборонено.

Адреса: Київ, Парк "Муромець"

Час роботи: з 10:00 до 20:00 щоденно

Вартість: вхід на територію з басейном у будні 250 гривень, у вихідні — 350 гривень. Шезлонг — 250 гривень, ліжко подвійне — 500 гривень

SHAKA бар

На території Shaka bar є 2 майданчики. Перший — з басейном, шезлонгами та баром. Він розрахований до 200 осіб.

Другий — це велика дворівнева літня тераса з територією навколо, вистеленою газоном, де можна проводити різні активності. Розрахована вона до 150 осіб.

На будь-який із майданчиків ви можете зайти зі своїм кейтерингом, знявши в оренду повністю цей майданчик.

Тут на вас також чекає відмінний вибір мангал-меню та смачні напої (як алкогольні, так і безалкогольні).

Адреса: ВДНГ, проспект Глушкова, 1

Час роботи: у будні з 8.00 до 19.00, у вихідні/святкові дні з 9.00 до 19.00

Вартість: у будні — для дітей 75 грн/год, для дорослих 150 грн/год, вихідні — для дітей 100 грн/год, для дорослих 200 грн/год

Пірс 39

Пірс 39 — це зона відпочинку у форматі "міський пляж" з басейнами просто неба. На вас чекає 25-метровий основний басейн і 13-метровий дитячий басейн з аквагіркою, бар, волейбольний майданчик, затишні шезлонги та парасольки.

Цікаво, що у будні, з 8.00 до 11.00 основний басейн працює у спортивному режимі.

Адреса: проспект Романа Шухевича, 2

Час роботи: з 10.00 до 20.00 щоденно

Вартість: Зона басейну у будні дні – 400 грн, у вихідні – 500 грн. Зона фуд корту — 100 грн. Вхід для дітей до 10 років – безкоштовно

Sky Family Park

На вас чекає великий відкритий басейн, який ділиться на 2 частини: мінімальна глибина – 40 см, а максимальна – 200 см.

На території Sky Family Park є пляжна зона відпочинку на березі Дніпра, лаунж-кальянна зона, бар, стріт-фуд корти. Тут можна зайнятися вейк- та сапбордингом, поплавати або просто відпочити на затишному шезлонгу.

Адреса: Броварський проспект, 5-му

Час роботи: з 10:00 до 22:00 щоденно

Вартість: у будні шезлонг 350 грн/день, бунгало 1500 грн/день; у вихідні дні шезлонг 600 грн/день, бунгало 2500 грн/день

FIFTY Beach Club

Ця локація вважається однією з найінстаграмніших зон відпочинку у Києві. Тут є великий басейн просто неба, шезлонги, лежаки, бунгало, а також вихід до річки і піщаний пляж. Вся локація витримана у рожево-білих кольорах та надихає на яскраві фотосесії.

Цей клубний комплекс є ідеальним місцем для того, щоб засмагати та купатися у відкритому басейні, а також поїсти та випити чогось смачного. Гостям готові тут запропонувати широку барну карту та різноманітне меню, яке включає пасту, салати, супи, десерти та багато іншого.

Адреса: вул. Старонаводницька, 13-б

Час роботи: з 7:00 до 22:00 щодня

Вартість: 1500 грн на день, але ціни можуть змінюватися – краще уточнити прайс

Tsarsky City Resort

Комплекс порадує 20-метровим джакузі та 25-метровим критим басейном. На вулиці є літня тераса з невеликим басейном, шезлонгами, столами, парасольками та зручними кріслами. Вода очищується за допомогою сучасних озонових фільтрів. Середня температура – 28–30°C.

Крім відпочинку в басейні, клуб Tsarsky пропонує такі послуги: фітнес-центр, киснева кімната, різні види лазень і саун, соляні кімнати, душ вражень, SPA-процедури, дитяча кімната розваг, ресторан.

Адреса: Жуків острів, вул. Лютнева, 58-а

Час роботи: з 10:00 до 21:00 щодня

Вартість: будні дні – 800 грн., вихідні – 800 грн. Пуфи на газоні з правом користування басейном — 500 грн.

Mayachok beach club

Затишна зона відпочинку на Дніпрі з басейном, рестораном та баром. На вас чекає стильний чорний басейн 20 на 10 м з підігрівом води, 5 альтанок на 8 гостей та велика альтанка на 40 гостей.

На території є зелений лужок з пуфами, перевдягальні, літній душ, дитяча зона з батутами та місце для занять пляжним волейболом.

Також тут можна відвідати ресторан з великим меню та скуштувати смачні коктейлі у барі.

Адреса: вул. Богатирська, 26-а

Час роботи : басейн – з 08:00 до 20:00 (пн-нд), ресторан – з 11:00 до 23:00

Вартість: шезлонг "Дінопарк" – 150 грн.; шезлонг Premium – 400 грн.; ліжко-овал – 600 грн; ліжко (2 особи) – 1000 грн; кокон (2 особи) – 700 грн

Яхта Київ

Комплекс може похвалитися дорослим відкритим басейном (16+) глибиною 1,5 метра та трьома дитячими басейнами, розташованими в "Дінопарку".

На території є бар та зона кафе, також можна замовити кальян. Для дітей працює зона "Дінопарк" із окремим фуд-кортом (солодка вата, круасани).

У комплексі представлено безліч зон відпочинку – є шезлонги, незвичайні ліжка-кокони та ліжка-овали, альтанки та бунгало на будь-який смак.

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 10

Час роботи : пн — чт з 10:00 до 20:00, пт — нд з 10:00 до 22:00

Вартість: шезлонги по буднях 400 грн., на вихідних 500 грн. Бунгало 1500/2000 грн

Sungrilla Club

Місце відпочинку з басейнами біля Дніпра чудово вписалося у індустріальний міський краєвид. Тут є два басейни, тераса з видом на Дніпро та Loft-бар.

На території можна перекусити та замовити напої, послухати музику та розслабитися біля води. Басейни не підігріваються.

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять найнезвичайніших музеїв у Києві. Тут пропонують своїм гостям справді неординарні колекції, які допоможуть вам не просто отримати масу яскравих ямоцій, а й дізнатися багато нового.