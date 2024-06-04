Чому в ПДР необхідно вносити зміни: підлітки на електросамокаті влетіли в авто, але протокол отримав водій (відео)

Інцидент наочно продемонструвало відсутність чітких правил для користувачів персональних електротранспортних засобів в Україні та необхідність терміново врегулювати цю проблему

Стрімке зростання кількості самокатників в Україні викликало нагальну потребу терміново врегулювати їхній рух на дорогах та тротуарах, оскільки вони все частіше стають винуватцями автопригод. Донедавна повністю були відсутні будь-які чіткі правила для водіїв електросамокатів. У 2022 році зробили перший крок – електросамокати були визнані транспортними засобами. Але остаточного зводу правил безпеки для них досі немає.

1 червня близько 18:00 на вул. Центральній в Ірпені сталася ДТП за участю двох підлітків на електросамокаті. Намагаючись швидко перетнути пішохідний перехід, вони врізалися у Ford Focus, серйозно пошкодивши автомобіль. Як повідомила Муніципальна варта, неповнолітня дівчина травмувалася, а на водія авто склали протокол.

Ця подія яскраво висвітлює наростаючу проблему – відсутність чітких правил для користувачів персональних електротранспортних засобів в Україні. Подібні ДТП за участю електросамокатів трапляються у багатьох містах, де набирають популярності сервіси шерингу. І часом наслідки бувають куди трагічнішими.

Які ПДР поширюються на водіїв електросамокатів

Розробка повного зводу правил для електротранспорту ще попереду, але вже зараз користувачам електросамокатів життєво важливо бути уважними та не наражати на ризик себе й оточуючих. Краще дотримуватися ПДР за аналогією з правилами для велосипедистів і мопедистів. А саме:

їхати якомога правіше по проїжджій частині;

не керувати у нетверезому стані;

використовувати світловідбивачі

не перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією;

використовувати засоби захисту, наприклад шолом;

дотримуватися основних Правил дорожнього руху.

З огляду на це, велосипедистам, а отже і самокатникам, не можна перетинати дорогу пішохідним переходом, як і розвертатися на пішохідному переході. В цьому випадку потрібно спішитися з велосипеда та перейти дорогу як пішохід. Велосипедист, який не їде велосипедом, а котить його, вважається пішоходом.

Своєчасне врегулювання руху самокатів дозволить уникнути багатьох небезпечних ситуацій і трагедій, подібних до тієї, що сталася 1 червня в Ірпені. Безпека дорожнього руху – справа спільної відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, як з десяток поліцейських у Львові приїхали затримувати дівчину на велосипеді. Затримували велосипедистку так, що їй знадобилася швидка.