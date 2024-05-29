Покатався: львів'янина на електросамокаті оштрафували на 17 000 гривень та позбавили прав на рік

Водіїв електросамокатів почали штрафувати лише нещодавно

У Львові оштрафували водія електросамоката. Чоловік має сплатити 17 тисяч гривень штрафу, судовий збір та не матиме права керувати транспортними засобами протягом 1 року.

А все через алкоголь. Він керував автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння. Про це свідчить Постанова Галицького районного суду м. Львова, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подробиці справи

Справу розглядав суддя Стрельбицький. Матеріали до суду надійшли з Управління патрульної поліції у Львівській області. Громадянина, який проживає у Львові, судили за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловік керував електросамокатом E-wings у стані алкогольного сп’яніння — технічний прилад Drager Alcotest показав 0,91%, що перевищує дозволену норму у 0,2 проміле. На суді водій електросамоката визнав, що перебував у стані сп’яніння.

Відповідно до частини 1 статті 130 КУпАП чоловіка покарали шляхом стягнення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 17 000 гривень. Крім того, чоловік не матиме права керувати транспортними засобами протягом 1 року. У водія є ще кілька днів, аби оскаржити рішення суду.

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