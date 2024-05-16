Кидали на асфальт і викручували руки: з десяток поліцейських у Львові приїхали затримувати дівчину на велосипеді (відео)

Затримували велосипедистку так, що їй знадобилася швидка

У мережі з'явилося відео, на якому поліцейські у Львові жорстоко затримали велосипедистку, яка нібито порушила ПДР. Вона їхала тротуаром після того, як закінчилася велосипедна доріжка.

Приводом для затримання стало те, що дівчина відмовилася надати документи. То ж патруль мав намір доставити її до відділку для уточнення даних.

На місце пригоди з'їхалося чи не з десяток вело- та автопатрулів, і навіть слідчо-оперативна група. В якийсь момент один з патрульних просто кинув велосипедистку на асфальт та почав заламувати їй руки. Інші поліцейські просто спостерігали за ситуацією. В результаті, в же до відділку для дівчини викликали швидку, лікарі якої зауважили, що вона потребує госпіталізації.

До того ж поліцейські не дозволяли навіть адекватно надати допомогу у кареті швидкої. Також не допускали до неї юристів і загалом поводилися грубо.

В управленні Патрульної поліції Львівської області вже прокоментували ці обставини. За їх словами, наразі за фактом події, задля перевірки законності дій поліцейських, розпочато службове розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще одну дівчину побили біля відділку поліції в Одесі. Вона звинуватила працівника ТЦК у нападі.