Українець показав, як можна "влетіти" на 28 тисяч на неправильній діагностиці авто

На таких механіків можна в суд подавати

Неправильна діагностика автомобіля може стати причиною значних фінансових втрат для власника. Саме це сталося з українцем, який зіткнувся з хибною діагностикою і змушений був витратити набагато більше коштів на ремонт, ніж це було насправді необхідно.

У спільноті автомобілістів "єДрайв" він поділився історією, як через некваліфіковані дії автомеханіків можна втратити понад 27 тисяч гривень. Він сподівається, що вона буде повчальною для багатьох водіїв.

Історія з рейкою керма

Mike_v30 — власник Ford Focus III 2017 року з 2.0 бензиновим двигуном та роботизованою коробкою передач PowerShift. Усе почалося зі стуку з лівої сторони автомобіля, який спочатку був невеликим, але з часом ставав дедалі гучнішим. Занепокоєний цим, він відразу ж поїхав на звичне СТО, не передбачаючи жодних проблем.

На СТО розпочали діагностику, ретельно оглядаючи та перевіряючи всі деталі. Було виявлено люфт у лівому колесі, і майстри запідозрили проблему з кермовою тягою або рейкою. Власник хвилювався, щоб це була лише кермова тяга, адже заміна рейки коштувала чверть вартості самого автомобіля, близько 450 доларів (18200 гривень) на той момент.

У результаті він замовив нову тягу. В очікуванні доставки продовжував їздити, а звук з лівого боку авто гучнішав. Після заміни тяги звук не зник, і після повторної діагностики майстер впевнено заявив: "Нууууу, це рейка, в мене більше підозр нема". У результаті власник авто придбав нову рейку, заплативши за неї 18 200 грн. Та як він був здивований, коли після заміни рейки звук нікуди не зник!

На іншому СТО сказали, що стукіт був через несправну шарову опору з правого боку. Але звук був із лівого боку. Тоді власнику авто його товариш порадив пошукати в Інтернеті, яким же буває звук від несправного опорного підшипника. На це вказував хруст при повертанні керма, який також був присутній під час керування цим автомобілем.

Розлючений, автор посту замовив новий підшипник і поїхав на СТО. За 40 хвилин роботи проблему вирішили. У результаті ремонт обійшовся у 27 800 гривень, але при правильній діагностиці власник міг би витратити лише 1800 гривень. Цей випадок показує, наскільки важливо при ремонті не поспішати із заміною дорогих деталей, і довіряти дійсно професіоналам.

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