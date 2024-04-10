Сезон у розпалі: велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху

З настанням тепла велосипедистів суттєво побільшало

З настанням теплої пори року на вулицях міст з'являється все більше велосипедистів. Велосипед – це не лише екологічний та економічний вид транспорту, але й чудовий спосіб покращити свою фізичну форму та отримати заряд бадьорості.

Однак, велосипедисти – це повноправні учасники дорожнього руху, які повинні знати та чітко дотримуватися правил дорожнього руху (ПДР).

Ось кілька основних правил, які повинні пам'ятати велосипедисти

Рухатися по велосипедних доріжках, а за їх відсутності – по правій стороні узбіччя.

Подавати сигнали руками перед поворотом або зупинкою.

Не їздити на велосипеді у стані алкогольного сп'яніння.

Використовувати шолом та інші засоби захисту.

Вмикати фари велосипеда у темну пору доби. Також велосипед має мати світловідбивачі та справні гальма.

Важливо також пам'ятати

Велосипедистам заборонено їздити тротуарами та пішохідними переходами.

їздити тротуарами та пішохідними переходами. Перетинаючи дорогу по пішохідному переходу, велосипедист повинен злізти з велосипеда та перейти дорогу пішки.

злізти з велосипеда та перейти дорогу пішки. Велосипедист повинен дати дорогу пішоходам.

дати дорогу пішоходам. Їздити проїжджою частиною дороги можна лише з 14 років.

Дотримання цих простих правил допоможе велосипедистам убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху.

За що можуть штрафувати велосипедистів

Оскільки велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху, вони неухильно повинні дотримуватись правил. Їхнє порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень. Якщо велосипедист порушив ПДР і був у стані сп’яніння, то розмір штрафу збільшується удвічі.

Раніше "Телеграф" писав про те, як потрібно діяти, коли евакуатор пошкодив або розбив ваше авто. Адже під час евакуації авто нерідко стається таке, що машина, прикріплена неправильно, злітає.