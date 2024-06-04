Почему необходимо менять ПДД: подростки на электросамокате влетели в авто, но протокол получил водитель (видео)

Инцидент наглядно продемонстрировал отсутствие четких правил для пользователей персональных электротранспортных средств в Украине и необходимость срочно урегулировать эту проблему

Стремительный рост количества самокатчиков в Украине вызвал неотложную необходимость срочно урегулировать их движение на дорогах и тротуарах, поскольку они все чаще становятся виновниками автопроисшествий. До недавнего времени полностью отсутствовали какие-либо четкие правила для водителей электросамокатов. В 2022 году сделали первый шаг – электросамокаты были признаны транспортными средствами. Но окончательного свода правил безопасности для них до сих пор нет.

1 июня около 18:00 по ул. Центральной в Ирпене произошло ДТП с участием двух подростков на электросамокате. Пытаясь быстро пересечь пешеходный переход, они врезались в Ford Focus, серьезно повредив автомобиль. Как сообщила Муниципальна варта, несовершеннолетняя девушка травмировалась, а на водителя авто составили протокол.

Это событие ярко освещает нарастающую проблему – отсутствие четких правил для пользователей персональных электротранспортных средств в Украине. Подобные ДТП с участием электросамокатов происходят во многих городах, где набирают популярность сервисы шеринга. И порой последствия бывают куда более трагичны.

Какие ПДД распространяются на водителей электросамокатов

Разработка полного свода правил для электротранспорта еще впереди, но уже сейчас пользователям электросамокатов жизненно важно быть внимательными и не подвергать риску себя и окружающих. Лучше придерживаться ПДД по аналогии с правилами для велосипедистов и мопедистов. А именно:

ехать как можно правее по проезжей части;

не управлять в нетрезвом состоянии;

использовать светоотражатели

не перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;

использовать средства защиты, например шлем;

соблюдать основные правила дорожного движения.

Учитывая это, велосипедистам, а значит и самокатчикам, нельзя пересекать дорогу по пешеходному переходу, как и разворачиваться на пешеходном переходе. В этом случае нужно спешиться с велосипеда и перейти дорогу как пешеход. Велосипедист, который не едет на велосипеде, а катит его, считается пешеходом.

Своевременное урегулирование движения самокатов позволит избежать многих опасных ситуаций и трагедий, подобных произошедшей 1 июня в Ирпене. Безопасность дорожного движения – дело общей ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, как около десятка полицейских во Львове приехали задерживать девушку на велосипеде. Задерживали велосипедистку так, что ей понадобилась скорая.