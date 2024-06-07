Наслідки ворожої атаки на Київщині: пожежу гасять з 5 ранку (відео)

Залучено близько ста надзвичайників

Внаслідок нічної атаки ракетами та "шахедами" по Україні, на Київщині сталася пожежа. Рятувальники вже декілька годин ліквідують полум'я, яке охопило промисловий об'єкт.

Станом на 10 ранку гасіння пожежі все ще триває. Про це повідомляє кореспондент телеканалу "Київ24".

З 5 години ранку надзвичайники намагаються локалізувати полум'я. Залучено близько сотні рятувальників та понад 20 одиниць спеціальної техніки.

Також для пришвидшення гасіння також залучена роботизована техніка та спеціальний пожежний поїзд.

Нагадуємо, в ніч на 7 червня росіяни завдали чергового удару по Україні. Зі стратегічних бомбардувальників ТУ-95 та безпілотників "шахед" було випущено ракети по об'єктах критичної та промислової інфраструктури.

Вибухи лунали у багатьох областях, зокрема в Київській області, також у Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях.

Внаслідок повітряної атаки на Київщині сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів. На щастя, постраждалих нема. Ліквідація наслідків пожежі триває.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві сталася серйозна пожежа. Густий сірий дим піднявся на висоту кілька десятків метрів і його було видно навіть в інших районах столиці.