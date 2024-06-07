У Києві сталася масштабна пожежа: постраждали діти (фото)

Квартира вигоріла практично вщент

У п’ятницю, 7 червня, в Оболонському районі Києва сталася масштабна пожежа у житловій квартирі. Внаслідок події постраждало двоє малолітніх дітей, які були екстрено госпіталізовані.

Причини та обставини пожежі встановлюються. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Києві.

Так, у багатоповерховому будинку, розташованому на проспекті Володимира Івасюка в Оболонському районі Києва спалахнула пожежа. Як виявилося, вогонь охопив квартиру на третьому поверсі, де в цей момент перебувала жінка зі своїми малолітніми дітьми.

Пожежні оперативно прибули на виклик

Горіла квартира на третьому поверсі

На місці працювало одразу кілька екіпажів

Пожежники оперативно прибули на виклик та ліквідували займання. Площа загоряння становила 12 метрів квадратних.

Повідомляється, що мама з двома малолітніми дітьми – 4-річною дівчинкою та 6-річним хлопчиком – самостійно залишила задимлене приміщення. Незважаючи на це, діти отруїлися чадним газом і були госпіталізовані до дитячої лікарні.

Пожежа була досить потужною

Квартира сильно постраждала

Причини та обставини пожежі наразі встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Пожежа сталася на проспекті Івасюка

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку діти танцювали та знімали TikTok. Підлітки були на краю будівлі на екстремальній висоті і при цьому знімали все на камеру мобільного телефону.