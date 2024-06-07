У Києві сталася масштабна пожежа: постраждали діти (фото)
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Квартира вигоріла практично вщент
У п’ятницю, 7 червня, в Оболонському районі Києва сталася масштабна пожежа у житловій квартирі. Внаслідок події постраждало двоє малолітніх дітей, які були екстрено госпіталізовані.
Причини та обставини пожежі встановлюються. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Києві.
Так, у багатоповерховому будинку, розташованому на проспекті Володимира Івасюка в Оболонському районі Києва спалахнула пожежа. Як виявилося, вогонь охопив квартиру на третьому поверсі, де в цей момент перебувала жінка зі своїми малолітніми дітьми.
Пожежники оперативно прибули на виклик та ліквідували займання. Площа загоряння становила 12 метрів квадратних.
Повідомляється, що мама з двома малолітніми дітьми – 4-річною дівчинкою та 6-річним хлопчиком – самостійно залишила задимлене приміщення. Незважаючи на це, діти отруїлися чадним газом і були госпіталізовані до дитячої лікарні.
Причини та обставини пожежі наразі встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку діти танцювали та знімали TikTok. Підлітки були на краю будівлі на екстремальній висоті і при цьому знімали все на камеру мобільного телефону.