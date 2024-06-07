У Києві знову зазіхнули на озеро Міністерка: вже заїхали тракторами (фото)

Не вперше територію хочуть загородити

У Києві на озері Редькине, більш відоме як Міністерка, знову розгорнулися будівельні роботи. Це викликало обурення місцевої громади.

Працівники на місці стверджують, що будують "пляж для пансіонату" Пуща-Водиця від Державного управління справами. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Життя Оболонь".

На території озера Редькине

На ділянку завезли пісок і загнали трактора з плугом. Більше інформації про те, що відбувається біля озера немає.

Працюють технікою

За словами жителів, на цій території, окрім дач ексрегіоналів Нестора Шуфрича та Віктора Медведчука, які звинувачуються у державній зраді, більше нічого нема. Щоправда, є один пансіонат для "своїх", що збудований ще за часів СРСР.

Порили рови і завезли пісок

Це не перша спроба обгородити озеро Міністерка парканом. Нещодавно адміністрація комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами вже намагалася це зробити, але зіткнулася з опором громади.

Нагадуємо, громада Оболоні категорично проти будівництва нових парканів та відновлення старих навколо озера Міністерка. У квітні цього року хтось намагався відгородити пляж біля водойми. Кияни підняли ґвалт. Люди вважають, що територію озера намагаються забрати "під шумок".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на одному з озер помітили плями яскравого кольору. Звернули увагу на незвичний колір води небайдужі місцеві жителі Святошинського району.