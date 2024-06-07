"Марш ЛГБТ не ко времени": военные обратились с конкретной просьбой к главе КГВА

Граждане встревоженные по поводу мероприятия

Военные написали 57 обращений к главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко с просьбой перенести запланированный на 16 июня "Марш Равенства". По мнению защитников, этот парад не ко времени.

Об этом заявил журналист Денис Кошельник, который отнес эти обращения в администрацию. Глядя на настроение общества, это мероприятие не сможет быть мирным.

"Недавно общество всколыхнула информация об этом марше. По мнению военных и просто неравнодушных граждан, это сейчас не ко времени. Почему? Потому что этот парад никогда не проходил мирно, были стычки и мы, анализируя поведение и погоду в обществе по этому поводу. Это будет точно не мирный марш, как они хотят", – рассказывает Кошельник.

Журналист призывает главу военной администрации обратить внимание на просьбы военных.

"Огромная просьба главы КМВА Попко С.М. отреагировать на эти обращения и принять правильное решение, которое сейчас удовлетворит требования тех, кто нас сейчас защищает!", — добавил Кошельник.

Напомним, организаторы "Марша Равенства" хотели провести парад в поддержку ЛГБТ в киевском метро. В КГГА ответили, что метрополитен — не место, где могут проводиться такие мероприятия. Отметили, что на территории столичной подземки сложно обеспечить безопасность, поскольку это объект двойного назначения.

Ранее "Телеграф" писал, что всем известную "Арку дружбы народов" в Киеве предлагают превратить в символ ЛГБТ. В институте нацпамяти считают, что перекрасить арку в цвета радуги удачный вариант, ведь он не только переозначает сам объект, но и создает вокруг него новый контекст и дискуссию.