Реальна ціна води: скільки має коштувати ресурс, щоб система не зламалась

Чинні тарифи покривають лише 70% витрат водоканалів

Водоканали в великих містах України працюють собі у збиток. Вартість тарифу не змінювалась з 2022 року, через що виник ризик, що підприємства знижуватимуть тиск в мережах, а то й перейдуть на погодинне постачання води. Це дозволяє економити електроенергію, а отже — хоча б частково покривати витрати на реагенти, ремонтні матеріали та зарплати працівникам.

Про реальну вартість води та тариф, який дозволив би водоканалам працювати без збитків, розповів президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький. Він назвав середній тариф, який мають встановити в великих містах, проте в кожному населеному пункті є нюанси. "Середній тариф на сьогодні для побутового споживача — близько 30 гривень, — пояснює Новицький. Об’єктивні витрати водоканалу у зв'язку із з зростанням вартості електроенергії, реагентів, матеріалів для ліквідації аварій, тариф має бути приблизно 60 гривень". Фахівець наголошує — усе залежить від джерела водозабору та складності водопідготовки

Для звичайної сім’ї це означає щонайменше +113 гривень щомісяця (математично родина 2,5 людини, 7-8 кубів на родину). Новицький наголошує — якщо родина не тягне таке підвищення, то держава має допомогти з компенсацією витрат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деяких населених пунктах ціна на водопостачання вже виросла. Десь — підніметься із 1 травня. Це невеликі міста, але там вартість водопостачання іноді перевищує запропонований експертом тариф.