На скільки місяців дають відстрочку від мобілізації. Декому продовжать її автоматично

Юрист пояснила, що все залежить від підстави

Терміни дії відстрочки від мобілізації відрізняються залежно від категорії військовозобов’язаних. Для деяких громадян діє автоматичне продовження відстрочки, іншим доведеться повторно подавати документи.

Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко. Вона пояснила, що відповідно до оновленої редакції п. 60 Постанови КМУ №560, найбільш тривалу відстрочку отримують люди з інвалідністю — на весь період чинності інвалідності.

Для інших категорій діють наступні правила:

Заброньовані працівники мають відстрочку на термін, зазначений у відповідних документах про бронювання;

мають відстрочку на термін, зазначений у відповідних документах про бронювання; Держслужбовці — на час обіймання посади;

— на час обіймання посади; Здобувачі освіти, інтерни та докторанти — на семестр, але не більше ніж на 6 місяців;

— на семестр, але не більше ніж на 6 місяців; Науково-педагогічні працівники — до завершення навчального року;

— до завершення навчального року; Люди, визнані тимчасово непридатними до служби — на термін, визначений висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але не довше ніж на 12 місяців;

— на термін, визначений висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але не довше ніж на 12 місяців; Родичі зниклих безвісти або загиблих військових, а також Героїв України Революції Гідності — на час дії відповідних підстав.

Дар’я Тарасенко підкреслює, що автоматичне продовження відстрочки передбачене лише для окремих категорій, що не входять до перерахованих вище. У таких випадках нова дата з’явиться в реєстрі без необхідності особистих звернень.

Натомість усім іншим військовозобов’язаним після завершення строку чинної відстрочки потрібно буде подавати нову заяву та документи для її переоформлення.

Водночас адвокатка зауважує, що закінчення терміну відстрочки не означає автоматичну мобілізацію. Якщо підстави залишаються актуальними — її можна поновити, дотримуючись встановленої процедури.

Раніше "Телеграф" писав, що відстрочку від мобілізації можна отримати через сімейні обставини. В українців є 12 підстав для звільнення від призову.