Є басейн та власне укриття: під Києвом продають елітний особняк за мільйон доларів (відео)

Будинок можна як купити, так і взяти в оренду

У селищі міського типу Козин у Обухівському районі Київської області виставили на продаж елітний особняк, в якому є власне укриття, кілька санвузлів та камін. Коштує такий будинок 1,1 мільйона доларів США.

На території двоповерхового будинку також є басейн і СПА-зона. Огляд на елітну нерухомість зробив ріелтор та поділився роликом у соцмережах.

Будинок має площу 900 метрів квадратних та побудований в класичному стилі. Він знаходиться на території в 50 соток.

На першому поверсі розташований просторий хол, гостьовий санвузол, коридор, зона прийому їжі, вітальня, вбиральня та спуск на цокольний поверх, що повністю дублює планування першого поверху. Саме там і розташовується укриття.

Також на першому поверсі розташований камін на дровах. Ремонт виконаний у світлих тонах із використанням мармуру.

Всі меблі, двері та люстри в особняку італійського виробництва.

На другому поверсі розташовується кімната з виходом на терасу, своєю гардеробною та санвузлом. Також є ще одна спальня з індивідуальним санвузлом та виходом на терасу.

Покриття підлоги в кімнатах — гарне лаковане дерево.

Елітна нерухомість знаходиться у Козині Київської області. За двоповерховий будинок просять 1,1 мільйона доларів США. Також його можна орендувати за $8000 на місяць.

Який вигляд має елітний особняк під Києвом — дивіться у ролику від рієлтора:

Будинок знаходиться у Козині

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ на листівках 1846 року. У 1840-х роках у Києві кипіло культурне життя, активно велася торгівля і з’являлися перші університети. Однак, навіть не дивлячись на це, столиця майже 180 років тому виглядала зовсім інакше, ніж зараз.