"Нам не потрібні чисті підошви": зворушливий діалог між воїном і "Укрзалізницею" розчулив мережу (фото)

Військовий вибачався за брудне взуття

Український військовий розчулив мережу своїм дописом про поїздку в поїзді "Укрзалізниці" у брудному взутті. Залізнична компанія вже відреагувала.

Командир екіпажу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич опублікував допис разом з фотографією своїх брудних берців в вагоні поїзда. Військовий вибачався за те, що можливо забруднив вагон.

"Це — ноги людини, яка ще декілька годин тому топтала цими ногами зону бойових дій. А зараз їде в чистенькому вагоні Інтерсіті. І їй так соромно, що капець Вибачте, Укрзалізниця. Наступного разу буду ретельніше чистити берці…" — йдеться у дописі.

Водночас УЗ вже відреагувала на цей пост, зазначивши, що військовому немає за що вибачатись. Адже він боронить нашу землю та країну, і завдяки таким як він, поїзди "Укрзалізниці" можуть курсувати Україною, а пасажири — їздити в них.

"Нам не потрібні чисті підошви. Нам потрібні живі Герої. І якщо Ви в Інтерсіті — значить, ми виконали свою частину. Доставили Вас до миру", — пише УЗ.

До теплих слів залізничної компанії долучились українці та залізничники. Усі вони стверджували, що військовому не треба вибачатись, адже він їде з фронту. Користувачі переконані, що прибрати бруд в поїзді — не важко, набагато важче захистити Україну від російського бруду.

"Це дрібниці в порівнянні з тим, що робите ви", — пишуть користувачі.

Що відомо про Олега Магдича

До повномасштабного вторгнення Росії Магдич був пастором однієї позаденомінаційної української церкви. Початок великої війни він застав на Донеччині, коли віз допомогу військовим. Після евакуації своєї родини з Києва, він вступив у добровольчий батальйон "Госпітальєри".

Олег Магдич

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажири масово нарікають на продаж квитків УЗ, адже подекуди доводиться переплачувати майже в три рази.