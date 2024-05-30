Фонтани, багато зелені та коні на вулицях: як виглядав Київ на листівках 1846 року

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Історія Києва налічує як мінімум 1200 років і своїм корінням сягає сивої давнини. Сучасна столиця України у 18 столітті почала інтенсивно розвиватися і в місті з’явилося безліч архітектурних шедеврів.

У 1840-х роках у Києві кипіло культурне життя, активно велася торгівля і з’являлися перші університети. Однак, навіть не дивлячись на це, столиця майже 180 років тому виглядала зовсім інакше, ніж зараз.

Архівні листівки датовані 1846 роком у своєму Telegram-каналі опублікував столичний екскурсовод Кирило Степанець, а редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам про те, яким був Київ у ті далекі часи.

Так, швидке зростання міста у першій половині XIX століття викликало необхідність складання плану, який міг би регулювати та впорядкувати забудову. Фактично перший генплан, у сучасному розумінні цього слова, було складено архітектором Беретті та інженером Шмігельським.

Його затвердили у 1837 році і за цим планом здійснювалося інтенсивне будівництво вздовж річки Либідь, на Печерську, Подолі, було прокладено Володимирську вулицю, Бібіківський (тепер Т. Шевченка) бульвар та вулицю Хрещатик.

Таким чином, на листівках 1846 року на вулицях Києва можна побачити велику кількість коней з візками, акуратні будиночки, фонтани, величні церкви із золотими куполами та багато зелені.

Також річкою Дніпро пливуть люди на човнах, а на багатолюдних площах ведеться жвава торгівля.

На опублікованих фотографіях ми можемо побачити, як виглядав центр столиці, Поділ та схили міста над Дніпром майже 180 років тому.

Бажаємо вам приємної фотопрогулянки в далекий 1846!

Візки з кіньми

Київ майже 180 років тому був дуже зеленим

Фонтан у Києві та акуратні будиночки

Ще не забудований та зелений Київ

Жвава площа

Збірка листівок "Види Києва"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до церемоніальних парадах.