Сонячна пляма готується до спалахів. Чи будуть магнітні бурі цими днями

На графіку є всього два "зелених" дні

Сильна магнітна буря тримається на Землі. Астросиноптики прогнозують, що вона може завершитись вже найближчими днями. Однак пізніше очікується, ймовірно, сонячний спалах, який може спровокувати новий шторм.

Згідно з оновленим графіком на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у вівторок, 8 квітня, тримається магнітна буря в 5 балів.

Вже 9-10 квітня очікується низька сонячна активність. Однак протягом 11-13 квітня прогнозується середня магнітна буря в 4 бали.

Водночас, за словами вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, продовження геомагнітної бурі може відбутись через вибух великої сонячної плями 4048 вже найближчим часом.

Вона має нестабільне магнітне поле "бета-гамма". 8 квітня ймовірність сонячних спалахів класу М становить 55%, а ймовірність Х-спалахів – 10%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям готуватись до ще сильніших морозів.