Скандальні проєкти та старі схеми: на що претендують забудовники в Києві

Під загрозою знову опинилося Синє озеро та землі біля Дніпра

У середу, 15 травня, відбудеться засідання земельної комісії Київської міської ради, на якому розглядатимуть кілька резонансних питань. Одне з найскандальніших – повторне відведення земельної ділянки ПРАТ "Київрибгоспу", що належить сину колишнього мера столиці Леоніда Черновецького.

Якщо це рішення буде ухвалене, то в незручній ситуації може опинитися міський голова Віталій Кличко, який боровся зі схемами Черновецького. "Телеграф" детальніше розглянув резонансні питання, що розглянуть у Київраді цієї середи.

Відомо, що земельну ділянку, площею 66,14 га на березі Дніпра, колишній міський голова столиці Леонід Черновецький передав своєму сину Степану ще у 2008 році. У Генплані вона зазначена як територія захисної зелені, це означає, що будь-які зміни використання цієї землі повинні бути обґрунтовані та проходити відповідний процес зміни земельного призначення. А детальний план території взагалі відсутній. Такі дії можуть суперечити закону.

Ще одне гостре питання – зміна цільового призначення земельної ділянки на вулиці Олександра Кониського, 4а (Тургенєвська) в історичному ареалі Києва. Вона планується під забудову. А знаходиться ця ділянка на території Національного Педагогічного Університету імені Михайла Драгоманова. Тому може стати неприємним "сюрпризом" для студентів.

Наразі болюче питання щодо Синього озера, яке повністю висохло. Київрада розгляне проєкт рішення щодо передачі в оренду земельної ділянки компанії "Каштанове місто", а саме за адресою проспект Гонгадзе, 9б, що біля водойми.

Це може стати початком забудови озера. Громадськість і активісти наголошують, що цього не можна допустити, і закликають відновити Синє озеро, зберігаючи його як природну зону.

Нагадуємо, ситуація на Синьому озері залишатися катастрофічною. КП "Плесо" оголосило тендер на закупівлю послуг із порятунку обмілілої водойми. Насамперед тут планують провести розчищення, а потім уже зайнятися благоустроєм території.

Раніше "Телеграф" писав, за що голосували депутати на засіданні Бюджетної комісії Київради. Чиновники розглядали скандальні питання.