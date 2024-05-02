У Києві забудовники замахнулися на ще один історичний будинок (фото)

На місце приїхали правоохоронці

Стародавній будинок у Києві, який вже неодноразово рятували від знесення, знову намагаються трощать. Будівля архітектора Ніколаєва знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 91.

Про це повідомляє правозахисниця Олена Терещенко. На місце події довелося викликати поліцію, адже невідомі особи продовжують руйнувати старий будинок, який приховали за банером.

За словами правозахисниці, невстановлена особа заявила, що охороняє будівництво. Після отримання ЦВ, чоловік вже по телефону сказав, що ніяких дозволів немає і нічого не будували. Хто його найняв теж не знає.

Невідома особа, яка була на "будівництві"

"Але ми знайшли купу "свіжих" мішків з цеглою від вибитих стін", — зазначає Терещенко.

Будматеріал, який помітили в історичній будівлі

Вона не сумнівається, що історичний будинок руйнують навмисно, щоб "впав сам", а потім на цьому місці побудувати хмарочос.

Будинок архітектора Ніколаєва

"Разом з поліцією оглянули територію. Протиправно знесені всі несучі конструкції, крім стін "коробки", тому будинок може в будь-який момент завалитися як це сталося з пам‘яткою на Хмельницького! Тоді загинуло декілька осіб. З даним будинком ситуація ще гірша", — підкреслює правозахисниця.

Садиба зараз в аварійному стані

Пані Олена зазначила, що її заяву прийняла слідчо-оперативна група, тепер вони повинні з'ясувати, на якій підставі невідома приватна особа трощить історичну будівлю. Також група вирішуватиме чи відкривати кримінальне провадження.

Поліція прийняла заяву

"Друзі, будь ласка, благаю, допоможіть з розголосом! Серце просто розривається, дивлячись як ці варвари знищують наш Київ!", — закликає Терещенко.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо руйнують історичний будинок на Подолі. Садиба Вертипороха горіла вже не раз.