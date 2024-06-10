Громкие обыски в "Нафтогазе" и у Кубракова: реальная земельная "схема" в Киеве или политика?

"Телеграф" выяснил несколько интересных деталей по делу о застройке возле дендропарка на Сырце

В Киеве в контексте новых волн строительного бума продолжают разгораться земельные скандалы. На прошлой неделе в ряде пабликов появилась информация о якобы обысках в рамках расследования планов застроить территорию возле Сырецкого дендропарка в Подольском районе, прилегающей к заповедной охранной зоне, и к очередной схеме вроде бы причастны некоторые бывшие и нынешние чиновники.

"Телеграф" выяснял, о какой именно земле идет речь и какой скрытый политический поворот появился в этой истории.

Почему дендропарк на Сырце снова попал в эпицентр внимания?

В частности, в Телеграмм-канале NABU Daily Олега Новикова опубликовали сообщение о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) якобы провело ряд обысков у лиц, связанных с главой "Нафтогаза".

"НАБУ и САП провели обыск у лиц, которые, по данным следствия, связаны с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексеем Чернышовым. События связаны с одним из дел уже уволенного вице-премьер-министра Александра Кубракова, когда его пытался подкупить застройщик Сергей Копистира (КСМ Групп) за неразрыв договоров, которые предоставили его компании возможность застроить землю в Киеве. Речь шла о земельном участке близ Сырецкого дендропарка и Рогозова яра, который во времена возглавления Чернышовым Министерства развития общин и территорий ГП "Укркоммунобслуживание" "передало" в пользование ООО "Ситигазсервис". Копистира планировал построить жилой комплекс по улице Тираспольский, 43, а Кубракову предоставить неправомерную выгоду в виде квартир", — утверждалось в новости.

Как отмечалось, у фигурантов якобы извлекали телефоны, флешки, планшеты, на которых могут быть доказательства связей, переписка об обстоятельствах дела и т.д. "У некоторых нашли удаленные сообщения в мессенджерах, назначены экспертизы", — говорилось в сообщении.

Урочище Рогозов яр на Сырце возле дендропарка

В то же время, как уточнили "Телеграфу" в пресс-службе НАБУ, в ведомстве на сегодняшний день "не могут ни подтвердить информацию об обысках, ни опровергнуть".

А в пресс-службе САП нашему изданию сообщили, что "не комментируют следственные действия".

Отсутствует информация об обысках и на официальных сайтах этих антикоррупционных ведомств. Обычно о подобных следственных действиях, а тем более в отношении чиновников или экс-чиновников, там сообщается. Впрочем, и опровержения от госорганов об этих обысках тоже не было.

Официальный запрос "Телеграфа" в "Нафтогаз" по поводу этой полусенсационной ситуации на момент публикации статьи остался без ответа.

Не комментируют ситуацию ни Кубраков, ни Чернышов, ни другие вышеупомянутые лица — звонки и сообщения журналистов "Телеграфа" остались без ответов.

Между тем, как рассказывают источники в правоохранительных органах, данные обыски и другие следственные действия действительно были, а производство такое существует. Продолжается расследование, поэтому его обстоятельства по состоянию на сегодняшний день составляют тайну следствия.

Отметим, урочище Рогозов яр находится в парке Сырецкая роща с северной стороны Сырецкого дендропарка. Местность известна ручьем Рогостинка (или Курячий Брод), левого притока реки Сырец, а также остатками бывшего большого лиственного леса в районе массива Сырец.

Тираспольская, 43, территория агрофирмы, земля которой – в госсобственности

К территории возле дендропарка уже давно присматриваются разные застройщики

Сейчас слева урочища возвышаются новые жилые комплексы — "Город Цветов" и "Сырецкие сады". А по Тираспольской, 43 расположен целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Цветы Украины" — полузаброшенного тепличного агрохозяйства.

Тираспольская, 43, остатки тепличного хозяйства возле дендропарка

Почти 0,5 гектара земли в 1 км от метро "Сырец" окружают парки и новые ЖК

Кулуарный политический момент

Как сообщают источники "Телеграфа" в провластных кругах, новость об обысках у Чернышова странным образом совпала со слухами о его вероятном переводе из "Нафтогаза" и назначении в Кабмин. Что придает этому скандалу определенную политическую пикантность. Но никто из наших высокопоставленных собеседников этого 100% не подтверждает.

Не опровергает и не подтверждает свои правительственные амбиции и сам Чернышов, избегая комментариев журналистам по этому поводу.

В кулуарах же говорят, что он якобы не хочет какого-то "посредственного" назначения на министерскую должность, а якобы метит в вице-премьеры. Но все это, опять же, на уровне слухов и без всякой конкретики.

Почему застройщикам так интересна земля возле дендропарка?

Ранее в Фонде госимущества сообщали "Телеграфу", что целостный имущественный комплекс "Цветов Украины" на Тираспольской, 43 остался в госсобственности после судебной "войны" государства с предприятием из орбиты Василия Хмельницкого, застройщика и инвестора.

А в Департаменте земельных ресурсов КГГА по запросу издания уточняли, что земля под "Цветами Украины" по состоянию на конец прошлого года была "порезана" на пять участков.

К тому же КГГА "Телеграфу" также объясняли, что для Тираспольской, 43, на уровне города отсутствует детальный план застройки территории. А значит, эта земля общей площадью 0,5 гектара находится в своеобразной "серой зоне" на карте города — вне четкого регулирования с ограничениями. Наверное, этими пробелами и попытались воспользоваться шустрые некоторые девелоперы.

Как сообщалось, в мае 2023 года НАБУ проводило обыск дома у Хмельницкого по делу о покупке бизнесменом земли и здания у госпредприятия, подчиненного МВД. Этот участок расположен рядом с престижным жилищным кварталом "Новопечерские Липки" в Киеве. По версии следствия, цена сделки якобы была заниженной, а должностные лица госкомпании могли присвоить вырученные деньги. Причем сама продажа, мол, происходила благодаря подделке документов.

В 2022 году ДБР открыло уголовное производство по возможному злоупотреблению служащими Фонда госимущества во время конкурса по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик"), который в 2021 году выиграла компания, связанная с Хмельницким. По версии следствия, приватизация завода, расположенного на 35 гектарах земли недалеко от центра Киева, произошла по заниженной стоимости.